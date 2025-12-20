Milanka Ljubičić objasnila je da njena druga ćerka ima povremeni kontakt sa Aninom djecom i da samo zbog toga zna kako su joj unuci.

Izvor: instagram/anawalshe/Youtube/CBS Boston/screenshot/Kurir/Zorana Jetvić

"Ne znam gdje su Anina djeca. Dječaci su, kad je Brajan uhapšen smješteni u nadležnu ustanovu pri Centru za socijalni rad, tako sam čula, a to su i mediji objavljivali. Ne znam zbog čega to drže u tajnosti. Moja ćerka Aleksandra, koja živi u Kanadi, povremeno se, kad joj to dozvole, čuje sa njima video-pozivom. Jedino što znam jeste da su dobro", istakla je.

Ovo je izjavila Milanka Ljubičić, majka Ane Volš (39), Beograđanke koju je 1. januara 2023. u porodičnom domu u gradu Kohaset u američkoj saveznoj državi Masačusets, ubio suprug Brajan (50). Njemu je izrečena kazna doživotnog zatvora, bez prava na uslovni otpust, nakon što je porota donijela odluku da je kriv za ubistvo sa predumišljajem.

"Zaslužio je tu kaznu", navodi Milanka, odgovarajući na pitanje da li je, ako je ikako to moguće, zadovoljna odlukom sudije.

"Međutim, sve je to uzalud. Mog djeteta više nema. Jako se loše osjećam, jedva govorim. Svaki dan mi je težak", dodaje.

Da posljednje tri godine, Anina majka prolazi najteže trenutke u životu, potvrdila je i njena ćerka Aleksandra Dimitrijević, koja je, neposredno prije nego što će sudija Dajan Frenije saopštiti da Brajanu Volšu izriče najstrožu kaznu, pročitala u sudnici veoma emotivno pismo. Sve vrijeme, kroz suze je čitala ono što je sročila, kako bi sudiji, tužilaštvu, odbrani, ali i cjelokupnoj javnosti predstavila kako se osjećaju. Između ostalog, istakla je da je njena majka u velikoj depresiji i da "svakog dana nosi teret gubitka ćerke. Najbolniji dio ovog gubitka je saznanje da Anina djeca sada moraju da odrastaju bez majčine ruke", pročitala je Aleksandra i dodaje:

"Sada se suočavaju sa životnim prekretnicama, velikim i malim, gde će se njeno odsustvo bolno osjećati. Činjenica da je Brajan Volš raskomadao Anino tijelo, a zatim bacio njene ostatke u kontejnere, onemogućila je porodici da poštuje tradicionalne običaje kada osoba umre. To je dodalo sloj duboke tuge našem gubitku. Njen život je nepravedno oduzet. Nedostaje nam više nego što se može opisati", nastavlja ona.

Sudija Dajan Frenije je prije izricanja presude obavijestila sve prisutne da je u sud stigla izjava o uticaju na žrtve od Odjeljenja za djecu i porodicu u ime trojice sinova, ali nije saopštila šta se u njoj navodi. Pored toga je kazala da su stigla i pisma od nekoliko Aninih prijatelja, ali i pismo od majke Brajana Volša, Dajane, koja je sve vrijeme suđenja zdušno podržavala svog sina.

"Iako sam uzela u obzir pismo Dajane Volš, jednostavno ne mogu da povežem osobu koju ona opisuje, sa čovjekom koji stoji ispred mene", kazala je sudija Frenije, a zatim se obratila Brajanu.

"Jasno mi je da je Ana bila svjetlo u životima mnogih ljudi. Vaši postupci rasparčavanja tijela vaše supruge mogu se opisati samo kao varvarski i neshvatljivi. Niste imali obzira prema doživotnoj mentalnoj šteti koju su vaši krivični postupci nanijeli vašoj djeci, koji su tada imali dvije, četiri i šest godina. Gospodine Volš, živjećete sa krivicom i teretom smrti Ane Volš do kraja života", dodaje.

Kako prenose američki mediji, Brajan Volš će kaznu služiti u Popravnom centru Souza Baranovski u Lankasteru, zatvoru sa maksimalnim obezbjeđenjem u državi.