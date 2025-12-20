Šok transformacija slavnog pjevača: Cijelog života kuburio s kilogramima, sada svi u gledaju njegove trbušnjake

Ed Širan je za popularni muški magazin otkrio da je riješio da se promijeni nakon što je dobio prvu ćerku

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Tridesetčetvorogodišnji britanski pjevač Ed Širan, koji sa suprugom Čeri Siborn ima ćerke Lajru (5) i Jupiter (3), otvoreno je govorio o svojoj transformaciji, otkrivši da ga je očinstvo inspirisalo na novi način života.

Pozirajući za naslovnicu magazina Men's Health, Širan je pokazao vitkiju figuru i gubitak od oko 14 kilograma, ističući tetovaže, grudi i trbušnjake na fotografiji bez majice.

U razgovoru za magazin, pjevač je priznao da je prije promjene njegov životni stil bio nezdrav. „Rekao bih da sam od 20. do 30. godine živio prilično nezdravo“, prisjetio se Širan. „Iako sam profesionalno bio veoma uspješan, to se nije odražavalo na moj lični život. Mislim da je fizičko blagostanje direktan odraz mentalnog zdravlja i načina na koji se osjećaš. Uvijek sam se osjećao loše u vezi sa sobom; budio bih se, pogledao u ogledalo i osjećao se odvratno.“

Širan je objasnio da je tek rođenje njegove prve ćerke bilo trenutak koji ga je motivisao da promijeni život i posveti se zdravijem stilu života.

„Postao sam otac“, rekao je Širan. „Sjećam se da je Lajra imala dvije nedjelje i da mi je najbolji drug došao u posjetu, pa smo popili bocu vina. Otišao sam na spavanje, a Lajra se probudila 20 minuta nakon što sam zaspao. Probudio sam se i pomislio: ‘J**o, vjerovatno ne bih trebao da pijem ako ću se ovako užasno osjećati.’ Želim da budem sposoban da izdržim noćna buđenja. Sve se poklopilo u isto vrijeme — želja da budem odgovoran otac, ali i da se dobro osjećam i dobro izgledam.“

„Nisam želio da podignem dijete i da me poslije bole leđa i slično“, nastavio je. „A to se onda prenosi i na profesionalni život. U tridesetim si manje izdržljiv. Sve češće sam gubio glas. Istezao sam mišiće na nozi, istegao sam mišić u leđima dok sam nastupao uživo… Želio sam da se na bini osjećam nadljudski.“

Dobitnik Gremija otkrio je da je tokom pet godina izgubio 14 kilograma zahvaljujući kombinaciji treninga sa tegovima, reformer pilatesa i trčanja.