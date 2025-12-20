"Ana Nikolić duguje 5.000 eura": Posle skandaloznih tvrdnji bivšeg telohranitelja, oglasio se i ovaj muškarac

Pevačica Ana Nikolić je navodno dužna modnom dizajneru Đorđu Jezdimiroviću, poznatijem kao Jezdimiro. Ona je navodno od njega uzela haljine u vrednosti od 5.000 evra i nije mu ih vratila, a ni platila

Izvor: Kurir

Saradnja između Ane Nikolić i dizajnera Jezdimirovića započela je prije nekoliko mjeseci, a dogovor je, prema izvorima, bio da se haljine koriste za nastupe uz unaprijed definisane cijene i obavezu da se nakon korišćenja plate ili vrate.

„Sarađivali su nekoliko puta, a posljednji nastup za koji su haljine korišćene održan je u Zagrebu. Ana je tom prilikom preuzela tri luksuzne haljine, čija je vrijednost oko 5.000 eura. Haljine nisu vraćene, niti je novac uplaćen“, tvrdi izvor. Jezdimirović je, kako navode, u više navrata pokušavao da stupi u kontakt s pevačicom kako bi problem riješio dogovorom, ali bez uspjeha.

Dizajner se povodom slučaja oglasio kratko:

„Neprijatno mi je da govorim o toj temi, posebno kada je novac u pitanju. Svestan sam da ljudi mogu zapasti u probleme, ali svoju karijeru nisam gradio na skandalima i ne želim to činiti ni sada. Saradnja je bila profesionalna, na relaciji kreator – javna ličnost, i ništa nije ukazivalo na to da će doći do nesporazuma. Anu cenim kao umjetnicu i ne bih dalje komentarisao. Trenutno sam fokusiran na rad i nove kolekcije, a njoj želim sve najbolje u budućnosti“, rekao je Jezdimirović.

Osim toga, bivši telohranitelj Ane Nikolić, Nikola Grba, javno je iznio tvrdnje o neisplaćenim honorarima i lošim iskustvima tokom angažmana:

„Sa Anom sam imao dogovorenu mjesečnu platu od 2.500 evra, ali nijedna isplata nije realizovana. Osim toga, bio sam izložen pritiscima i prijetnjama. Finansijski i verbalno sam oštećen. Ne obraćam se javnosti zbog novca, već da bih iznio istinu“, izjavio je Grba.