Mijović ističe i važnost zajedništva u ovom trenutku: „Sada je pravi trenutak da testiramo karakter tima. Ako ostanemo fokusirani i ujedinjeni, vjerujem da možemo pretvoriti trud na treninzima u pozitivne rezultate.“

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši SC Derbija ulaze u težak meč u nedjelju kada dočekuju ekipu Dubaija u okviru ABA lige. Podgorički tim ima samo dva trijumfa u devet odigranih mečeva i trenutno je u seriji od četiri poraza, dok je Dubai, učesnik Evrolige, favorit na papiru.

Trener SC Derbija, Petar Mijović, naglašava da uprkos kvalitetu rivala, njegova ekipa ima šansu da pokaže karakter: „Znamo da nas očekuje izuzetno težak meč, ali iza nas je niz utakmica koje su se lomile na jednu loptu. Radimo naporno i nadam se da ćemo protiv Dubaija pružiti dobru partiju i napraviti iskorak.“

Filip Anđušić dodaje da ekipa mora reagovati agresivno i pametno: „Dubai ima kvalitetne igrače na svim pozicijama i sposobni su da naprave razliku u svakom trenutku. Na nama je da odgovorimo i popravimo ono što do sada nije funkcionisalo.“

Utakmica počinje u nedjelju u 13 sati, a SC Derbi želi da prekine negativnu seriju i pokaže da može da se suprotstavi favoritu pred svojom publikom.



