Portugalski fudbaler Tomaš Hendel za MONDO govorio o dolasku u Crvenu zvezdu, slavnom pretku u Austriji i prijatelju koji je osvojio Ligu šampiona.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je duboko zavukla ruku u džep, a samo nekoliko sati prije nego što je istekao rok za licenciranje novih igrača u Ligi Evrope stigao je Tomaš Hendel. Riječ je o veznom fudbaleru iz Portugala, doskorašnjem kapitenu Vitorije Gimaraeš i potencijalnom seniorskom reprezentativcu jedne od najboljih evropskih selekcija. Upravo je Tomaš Hendel govorio za MONDO o dolasku u Zvezdu.

Za početak, portugalski vezni fudbaler otkrio nam je kako se izgovara njegovo prezime, odnosno koje su prihvatljive varijante. Objasnio nam je da u Austriji ima slavnog pretka iz potpuno druge branše, a zatim nas postepeno prebacio na temu fudbala i svega što će se dešavati dok nosi dres Zvezde.

"Moje ime na portugalskom je Tomaš, a prezime Endel. To je austrijsko prezime. Potiče od očeve porodice koja je rođena u Austriji. Moj otac i deda su Portugalci, ali u njihovoj porodici bilo je mnogo članova rođenih u Austriji koji su potom došli u Portugal. Veza je potekla odatle", rekao je za MONDO novi fudbaler Crvene zvezde i objasnio nam detalje o svom slavnom rođaku: "Da, da. Kompozitor Endel, naravno. Imamo muzej u Beču, nikada nisam bio tamo, ali moram da odem da vidim mog pretka. Dakle, u redu je i da budem Endel i Hendel".

Kada smo kod poznatih ličnosti... Tomaš Hendel je školski drug sa Vitinjom, fudbalerom Pari Sen Žermena. Odrasli su zajedno, u isto vrijeme gradili fudbalsku karijeru, a vezni igrač tima iz Pariza za sada je "malo" uspješniji. Pitali smo Tomaša da li će drug doći da ga gleda.

"Ha, ha, ne znam. Biće teško jer ima mnogo utakmica, nacionalni tim, Liga šampiona. Ali stalno komuniciram s njim. Vidjećemo. Pokušaću da ga dovedem jednom da vidimo utakmicu ovdje na Marakani", odgovorio nam je Hendel. Podsjećamo, prije nekoliko nedjelja Marko Arnautović je napomenuo da bi Nikolo Barela volio da dođe na stadion Crvene zvezde, a zamislite samo taj tandem na tribinama...

Kako je Hendel prešao u Crvenu zvezdu?

Tokom prethodnih nekoliko mjeseci za veznog fudbalera iz Portugala bili su zainteresovani Porto, Milan i CSKA iz Moskve, pominjale su se čak i konkretne ponude teške više od 5.000.000 evra, ali... Hendel je na kraju završio u Crvenoj zvezdi, u samom finišu prelaznog roka, odnosno termina u kojima je srpski klub mogao da licencira pojačanja za Ligu Evrope.

"Bio je to vrlo težak kraj prelaznog roka. Imao sam nekoliko timova koji su bili zainteresovani za mene. Dva tima su bila posebno zainteresovana i bio sam blizu da završim transfer kod njih, ali u posljednjoj nedjelji prelaznog roka moj agent mi je rekao za Crvenu zvezdu. Razgovarao sam s njima i razlog što sam ovdje je zato što sam osjetio da su zaista željeli da dođem. I oni igraju u Ligi Evrope. To je bilo vrlo važno za mene, dok drugo mjesto gdje sam mogao da idem nije imalo to. To je bilo presudno za moju odluku. Bio je to vrlo zauzet kraj prelaznog roka, ali mislim da sam napravio pravi izbor", rekao je Portugalac.

Vidi opis "Pokušaću i šampiona Evrope da dovedem na Marakanu": Tomas Hendel nam otkrio kako je stigao u Zvezdu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Zvezda TV Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: YouTube/Zvezda TV Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: YouTube/Zvezda TV Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: YouTube/Zvezda TV Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: YouTube/Zvezda TV Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: YouTube/Zvezda TV Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: YouTube/Zvezda TV Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: YouTube/Zvezda TV Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: YouTube/Zvezda TV Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: YouTube/Zvezda TV Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: YouTube/Zvezda TV Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: YouTube/Zvezda TV Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: YouTube/Zvezda TV Br. slika: 13 13 / 13

Srpska liga manje je kvalitetna od portugalske, ali Tomaš Hendel transfer u Srbiju ne shvata kao korak unazad. Zapravo, on je motivisan da pobijedi svaki meč koji igrač, bez obzira na to ko mu je rival na drugoj strani terena.

"Istražio sam i ne razmišljam mnogo o tome, iskreno. Samo idem na svaku utakmicu da pobijedim. Ne zanima me šta je sa druge strane, naravno. Imam veliko poštovanje prema svim timovima, jednako prema svima. Ali trudim se da radim svoj posao najbolje što mogu. Veoma sam kompetitivan. Hoću da pobijedim na svakoj utakmici. Možda liga nije tako izbalansirana kao portugalska, ali meni to nije važno. Hoću da pobijedim", rekao je za MONDO portugalski fudbaler Tomaš Hendel.

Šta je Hendel naučio o Crvenoj zvezdi?

Iako se transfer desio veoma brzo, Hendel je stigao u Beograd dobro obavešten o istoriji Crvene zvezde. zna za trofej u Kupu evropskih šampiona, a gledao je i neke velike mečeve crveno-bijelih prethodnih sezona - recimo, pobjedu nad Liverpulom golovima Milana Pavkova, kada je Vladan Milojević u prvom mandatu vodio Zvezdu.

"Znam za Ligu šampiona koju je klub osvojio. Znam sve istorijske pobjede u Ligi šampiona. Sjećam se prije nekoliko godina utakmice Lige šampiona protiv Liverpula ovdje, onda u Mančesteru protiv Sitija, u Engleskoj. Bio sam kod kuće prije tri nedjelje i sjećam se utakmice Pafosa protiv Zvezde. Nažalost, nije išlo dobro za nas. Ali znam mnogo o klubu, naravno. I znam ideje trenera. Rekao sam ranije da pokušavam da se što brže prilagodim. Danas je lakše povezati se sa ljudima jer trener veoma dobro govori engleski. Jasno prenosi ideje. Za mene je sada cilj što brže se prilagoditi timu, saigračima i dati svoj maksimum", rekao je Hendel.

Vidi opis "Pokušaću i šampiona Evrope da dovedem na Marakanu": Tomas Hendel nam otkrio kako je stigao u Zvezdu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 10 / 10

Igranje fudbala u Portugalu pripremilo ga je za Crvenu zvezdu velika očekivanja koja navijači imaju. Zna se da Zvezdini navijači žele pobjedu na svakom meču, a Tomaš Hendel smatra da će moći da se uklopi u to - jer i on isto želi.

"Spreman sam da se suočim sa pritiskom, naravno, naravno. Prije svega u fudbalu mislim da fudbaleri treba da budu spremni na to. Pritisak je privilegija. Naravno, postoji granica. Ali navikao sam na to jer u mom prethodnom klubu u Portugalu nije bilo toliko veliko kao u Zvezdi. U Vitoriji, mom posljednjem klubu, navijači su takođe bili strastveni. Bili su nevjerovatni. I tamo je bio veliki pritisak da se pobijedi svaka utakmica. Navikao sam na to. I naravno, spreman sam za taj pritisak jer sam kompetitivan kao i navijači. Siguran sam da nema nikoga ko više želi da pobijedi na svakoj utakmici od mene", zaključio je novi fudbler crveno-bijelih.