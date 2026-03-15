Uradio je nešto što Holivud ne prašta i nikad nije bio nominovan za Oskara: Zbog ove izjave zabranili ga na 20 godina

Čuveni glumac Ričard Gir ima 76 godina, a do sada je odigrao brojne uloge u mnogim kultnim ostvarenjima.

Izvor: Kurir/Profimedia

Čuveni golivudski gumac, Ričard Gir, je za svoj angažman dobio razne nagrade i priznanja, između ostalog i Zlatni globus za film "Čikago" iz 2002. godine, ali Oskara nikada nije dobio. Tačnije, nikada nije bio ni nominovan za ovo prestižno priznanje.

Iako postoje brojni glumci koji nisu nominovani za Oskara, kada je Ričard Gir u pitanju, to nikako nije zbog toga što nominaciju nije zaslužio. Odgovor se krije u činjenici da je Akademija ovog glumca zabranila na 20 godina.

Mnogi za ovo nisu znali, a sve je počelo 1993. godine, kada je Gir uručivao nagradu za najbolju art direkciju, a koja je otišla u ruke Lućijane Ariđi i Ijana Vitakera za film "Hauardov kraj". Sve je bilo u redu, dok Gir nije odlučio da zanemari scenario i iskritikuje Vladu Kine zbog tretmana ljudi sa Tibeta.

Ričard je poznat kao sledbenik tibetanskog budizma, te je godinama kritikovao kinesku vlast, a ono što je uradio prilikom dodele nagrada, dovelo je do toga da bude zabranjen na dodeli Oskara u narednih 20 godina, ali i da dobije doživotnu zabranu ulaska u Kinu

Iako nije mogao da bude nominovan za ovu nagradu, Gir se ipak na svečanoj dodeli Oskara pojavio dva puta nakon zabrane. Prvi put je to bilo 2003. godine, kada je film "Čikago", u kom je glumio, osvojio nagradu za najbolji film, a drugi put se na dodeli Oskara pojavio 2013.

Tada je otpevao pesmu "Everybody Needs a Best Friend" i uručio nagrade za najbolju filmsku muziku i najbolju originalnu pesmu, a to je učinio zajedno sa svojim koleginicama iz filma "Čikago" Rene Zelveger, Kvin Latifom i Ketrin Zitom Džons.

"Izgleda da sam rehabilitovan. Čini se da, ako vas dovoljno dugo nema, zaborave da su vas zabranili", rekao je Ričard tada kroz smeh.

Ovo je pretilo da ozbiljno ugrozi karijeru Ričarda Gira, budući da nije dobijao uloge u značajnijim holivudskim ostvarenjima, a kako je sam rekao, to je bila posledica finansijske veze Holivuda i Kine.

Glumac je napravio pauzu u karijeri u periodu od 2017. do 2023, a najznačajnije uloge u karijeri tumačio je u ostvarenjima "Američki žigolo", "Jenki", "Oficir i džentlmen", "Do poslednjeg daha", "Bez milosti", "Zgodna žena", "Unutrašnja kontrola", "Jesen u Njujorku", "Prvi vitez", "Iskonski strah", "Šakal", "Zgodna mlada", "Doktor T i žene", "Čikago", "Motmanovo proročanstvo", "Jeste li za ples?", "Lov u Bosni", "Hačiko: Priča o psu" i drugim.

