Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ponovo se u Italiji priča o jednom Crnogorcu – mladi Vasilije Adžić, nakon fantastičnog gola koji je Juventusu donio pobjedu nad Interom (4:3), privukao je pažnju medija. Gazeta dello Sport je povodom toga razgovarala sa Stevanom Jovetićem, dugogodišnjim reprezentativcem i bivšim igračem Serije A.

„Pisao sam Adžiću poslije gola, rekao sam mu da je zaslužio da uživa, ali da to mora da mu bude samo početak“, rekao je Jovetić, dodajući da mu je mladi as Juventusa kao mlađi brat.

Jovetić je Vasilijev način šutiranja uporedio sa Lampardovim:

„U stanju je da unese veliku moć u udarac i to iz mjesta. Kao protiv Intera, samo polukorak i bum, u mrežu. Nema mnogo igrača koji to mogu danas.“

Italijani su odmah povukli paralele između Adžića, Savićevića i Vučinića. Jovetić smatra da je genijalnost Savićevića nedostižna, ali ističe da Adžić ima sjajnu budućnost:

„Prošle sezone su ga usporile povrede. I slobodne udarce izvodi bolje od mene.“

Na pitanje o Dušanu Vlahoviću, Jovetić ističe njegov značaj za Adžića i Juventus:

„On pokazuje veliku mentalnu snagu i profesionalizam. Uvijek će davati golove i neće stati.“

Kada je riječ o šampionskoj trci u Italiji, Jovetić smatra da je Konteov Napoli glavni favorit, a Inter najveći rival, dok Juventus može biti kandidat iz drugog plana.