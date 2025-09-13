Adžić je heroj "stare dame" - u sudijskoj nadoknadi je projektilom sa preko 25 metara donio veliku pobjedu nad Interom (4:3).

Izvor: juventus.com/Printscreen

Dugo su navijači Juventusa čekali da vide šta to u nogama ima crnogorski biser Vasilije Adžić.

Bilo je povreda prošle sezone, momenata kada je mladi Nikšićanin sjedio na klupi i kada su mnogi mislili da je odlazak ili pozajmica iz tako velikog kluba jedini način da oživi karijeru...

Ali, sada je iščekivanju došao kraj, Igor Tudor je od Adžića dobio nešto krupno, najveće moguće u ovom trenutku.

Bivši fudbaler Budućnosti je na teren kročio malo prije nego je Inter poveo 3:2 golom Markusa Tirama, a dvadesetak minuta kasnije je dotakao zvijezde - sada je valjda svima na Apeninima jasno kakve su njegove mogućnosti.

Bili su to prvi Adžićevi minuti za Juve ove sezone, djelovalo je da nije u Tudorovim planovima, ali Derbi Italije je utakmica koja mijenja sve. Za razliku od one crnogorske reprezentacije protiv Hrvatske prije nekoliko dana na Maksimiru kada je selektor Robert Prosinečki nakon goleade izjavio da "to nije bio meč za Adžića".

Okršaj giganata je i prije Adžićeve majstorije ponudio sve.

Juve je vodio 1:0 i 2:1 (golovi Lojda Kelija i Kenana Jildiza), Inter se vraćao pogocima Hakana Čalhanoglua i preko Tirama poveo 3:2, ali se potom "pojavio" još jedan Tiram - Juventusov, Kefren.

Adžić je čim je ušao postao koristan za Juve i u odbrani i u napadu, a onda je u prvom minutu sudijske nadoknade učinio da cijela Evropa čuje za njega ako već nije.

Dočekao je loptu na oko 25 metara i iz mjesta raspalio ka golu Jana Zomera. I Švajcarac je vjerovatno, kao i kod pogotka Jildiza za 2:1, morao bolje da reaguje, ali zar je to sada bitno - Adžić je ispisao jednu stranicu istorije jer igrači koji donesu pobjedu protiv Intera, pogotovo na ovakav način, u Torinu se teško zaboravljaju...

Juve nakon tri kola Serije ima maksimalnih devet bodova, Inter je vezao drugi poraz, pišu Vijesti.