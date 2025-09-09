"Komentar Selektora u kojem dovodi u pitanje moju ljubav prema Crnoj Gori je nepedagoški, nesportski i neljudski"

Izvor: MN Press

Selektor Robert Prosinečki na ružan, neprimjereno ironičan način komentarisao je nedolazak mladog Andrije Radulovića na pripreme reprezentacije za dva odlučujuća meča u kvalifikacijama za Prvenstvo svijeta. Upitan da objasni kako je mladi Kotoranin igrao u prijateljskom meču za svoj Rapid protiv Venecije, a nije se pojavio u Podgorici, selektor Prosinečki je, na presu u Zagrebu, odgovorio:

"Toliko se voli Crna Gora. Šta drugo da prokomentarišem? Ako mu je važniji klub u datom trenutku od reprezentacije, treba da pitate njega."

Stvar, međutim, nije ni izbliza takva kakvom je predstavio Prosinečki. Selektor možda nije znao sa kakvim se problemima suočava Andrija Radulović, ali je mogao, čak morao znati. Bilo je potrebno da pokaže samo malo interesovanja za ono što mu je reprezentativac u poruci naveo kao razlog nedolaska. Kao selektor, kao bivši veliki fudbaler, kao čovjek - imao je obavezu da pokaže barem minimum empatije i razumijevanja za zdravlje mladića koji je budućnost našeg fudbala.

Andrija Radulović se, nakon što su mediji prenijeli izjavu Prosinečkog, pismom obratio predsjedniku FSCG Dejanu Savićeviću. U tom pismu, Radulović je objasnio o čemu se, zapravo radi, koji su razlozi njegovog izostanka sa ove akcije državnog tima i najavio da će upoznati javnost sa činjenicama, ali tek nakon utakmice u Zagrebu, jer ne želi da remeti mir u reprezentaciji uoči važnog meča.

"Poštovani Predsjedniče,

Zbog zlonamjernih interpretacija mog nedolaska na okupljanje naše Reprezentacije za utakmice sa Češkom i Hrvatskom, osjećam potrebu da Vam se obratim kao čovjek, fudbaler i Crnogorac, kako biste znali šta je istina u ovom slučaju.

Napominjem da ću o svemu upoznati i crnogorsku javnost, ali nakon utakmice sa Hrvatskom, jer ne želim da na bilo koji način remetim atmosferu u reprezentaciji i oko nje, uoči važnog meča.

Selektora Prosinečkog obavijestio sam porukom o razlozima zbog kojih se ne mogu pojaviti na okupljanju reprezentacije, u Podgorici. Upoznao sam ga sa zabrinjavajućim zdravstvenim problemima, koji se u posljednje vrijeme manifestuju tokom svake utakmice: vroglavica, povraćanje, čak i nesvjestica. Obavijestio sam ga da sam sa klupskim ljekarom dogovorio da tokom pauze u prvenstvu uradimo medicinske pretrage, kako bi utvrdio dijagnozu.

Na tu moju poruku Selektor je odgovorio istog trenutka, jednom riječju - ok! Bez pitanja, makar i kurtoaznog, kako se osjećam, da li sam uplašen za zdravlje i karijeru?! Naravno da znam da živimo u vremenu surovog profesionalizma, ali bih volio i da, barem u ovakvim situacijama, pokažemo da smo i ljudi. Konačno, meni su tek 23 godine.

Na sajtu reprezentacija.me objavljena je informacija, veoma tendenciozno sročena i naslovljena, da sam otkazao poziv da nastupim za Crnu Goru, a da sam igrao za Rapid u prijateljskoj utakmici protiv Venecije. U toj informaciji, međutim, nema suštine: utakmicu sam igrao jer je to tražio klupski medicinski tim, koji je sve vrijeme bio pripravan pored terena, kako bi mogli da urade nalaze u realnim uslovima izlaganja organizma naporu utakmice. U 74. minutu sam izašao iz igre i odmah priključen na instrumente kojima je skenirana reakcija organizma u uslovima napora koje nose utakmice.

Ovo je, u najkraćem, objašnjenje i istina o mom nedolasku na pripreme reprezentacije. Komentar Selektora u kojem dovodi u pitanje moju ljubav prema Crnoj Gori smatram nepedagoškim, nesportskim i neljudskim. Moju ljubav prema Crnoj Gori niko nema pravo da dovodi u pitanje. I to je najviše što mi u ovim okolnostima lijepo vaspitanje dozvoljava da kažem.

Moja je čvrsta namjera da ozdravim, a onda da dugo i dugo dajem sve što mogu mojoj jedinoj državi. I da ostvarim san - da u najdražem dresu zaigram na Svjetskom i Evropskom prvenstvu.

Vas srdačno pozdravljam i želim puno sreće, večeras na Maksimiru i ubuduće!

Andrija Radulović, ponosni reprezentativac Crne Gore"