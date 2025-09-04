Selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore Robert Prosinečki otkrio je prvih 11 sa kojima će napasti Češku, u krucijalnom meču u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pobjeda vraća Crnu Goru u igri i otvara joj vrata 2. pozicije, poraz nas gotovo eliminiše iz trke - u jednoj rečenici može da se opiše važnost sjutrašnjeg duela.

Prosinečki, maltene po običaju, ne može da računa na nekoliko važnih fudbalera, koji su do sada bili ili u prvoj postavi, ili veoma blizu nje. Za mečeve protiv Češke i Hrvatske u Zagrebu 8. septembra nedostajaće Adam Marušić, Milutin Osmajić, Risto Radunović, golman Igor Nikić, Andrija Radulović...

Uz ograd da se nada da se neće dogoditi nešto nepredviđeno na večerašnjem treningu, Prosinečki je izdiktirao:

Danijel Petković na golu, Marko Vukčević, Stefan Savić, Igor Vujačić i Risto Radunović u posljednjoj liniji, Andrija Bulatović, Miloš Brnović, Marko Janković i Milan Vukotić u veznom redu, Stevan Jovetić i Nikola Krstović u napadu.