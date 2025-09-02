Defanzivac Dečića dobio je poziv nakon što je za predstojeće utakmice otpao Risto Radunović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore, Robert Prosinečki uvrstio je i fudbalera Dečića, Roberta Đeljaja na spisak za mečeve sa Češkom i Hrvatskom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Dvedesetdvogodišnji Đeljaj je među "hrabrim sokolima" bio i u novembru prošle godine, za utakmicu Lige nacija sa Turskom, ali nije upisao nastup.

Prethodno su sa spiska otpali Adam Marušić, Milutin Osmajić, Igor Nikić i Andrija Radulović.

Crna Gora u petak (20:45) dočekuje Češku, a tri dana kasnije gostuje Hrvatskoj.