Najljepši učesnik rijalitija se ugojio 40 kg, šokirao objavom: Bivši zadrugar uzburkao mreže, ljudi u nevjerici

Mateja Matijević je objavio fotografiju iz kupatila na kojoj pravi selfi ispred ogledala, potpuno opušten i bez majice, pokazujući vidno veći stomak i težinu nego ranije

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Po mnogima jedan od najljepših bivših učesnika rijalitija Zadruga, Mateja Matijević, uspio je da uzburka društvene mreže. Mateja je objavio fotografiju iz kupatila na kojoj pravi selfi ispred ogledala, potpuno opušten i bez majice, pokazujući vidno veći stomak i težinu nego ranije.

Ono što je sve dodatno zateklo jeste poruka koju je napisao preko slike.

"Namjerno sam se ugojio 40 kg za mjesec dana, sad ćete da vidite kako uz snagu volje sve može", napisao je Mateja i tako pokrenuo lavinu komentara.

Njegovi pratioci odmah su počeli da se pitaju da li je riječ o šali, ili slici napravljenoj uz pomoć vještačke inteligencije. Ostaje da se vidi šta je istina, s obzirom da je Mateja napisao "ostanite u toku"...

Mateja je ranije govorio i o svom učešću u rijalitiju.

"Imao sam 22 godine, imao sam mali honorar. Bio mi je cilj da se promovišem, odustao sam tada od posla u Libiji, deda je htio da me povuče sa njim da idem da radim. Sad kad sam odrastao, ne radi me to toliko više. Porodični biznis sam zapostavio zbog rijalitija. Sad započinjem di-džej karijeru. Porodica me podržava u svemu, ne pravim budalaštine, imamo odličan odnos."

Krio da ima tumor na mozgu

Mateja je jednom prilikom je otkrio detalje svoje bolesti. Kako je sam ispričao, ljekari su mu ustanovili dijagnozu zbog koje mora da bude na stalnoj terapiji do kraja života.

"Ja sam u sedmoj godini života dobio prve naznake nečega čudnog. Prvo smo mislili da sam prehlađen jer sam non stop išao u toalet, međutim, onda sam na svakih 10, 15 minuta počeo da pijem vodu, mokrio sam noću u krevet, ali tada sam već imao sedam godina, nisam bio mali da bi se to dešavalo. Otišao sam na Institut za majku i dijete gdje mi je ustanovlje problem koji je uzrokovao benigni tumor na mozgu na hipofizi koji blokira njen rad", rekao je Matijević jednom prilikom.

"Ja sada kod sebe imam tu svoju terapiju koju sam koristio i u Zadruzi. Ja do kraja života na svakih osam sati moram da pijem po jednu hormonsku tabletu koja mi vraća organizam u normalno funkcionisanje. To su možda i neke stvari zbog kojih ja i nisam smio da uđem u rijaliti jer ne smem da se nerviram, ne smijem da imam stres, jer je meni neki stres prouzrokovao taj problem. Ja se nikada nisam konsultovao sa svojim ljekarom da li smijem da uđem u rijaliti, tek sad tokom pete sezone kada sam izašao na kratko jer sam imao povišen pritisak, ispričao je Mateja kog su svojevremeno proglasili i za "najljepšeg učesnika rijalitija".