Dan prije početka ribolovnog zabrana (14.3.2026) Služba zaštite NP Skadarsko jezero u saradnji sa Granično plovnom jedinicom Uprave policije sprovela je akciju spriječavanja nelegalnog izlova ribe, a prijave su podnesene protiv četiri osobe, saopštili su iz Nacionalnog parka Skadarsko jezero.

Kako poručuju, oduzeta je veća količina opreme za izlov ribe putem struje, dva plovila, dva električna pretvarača, dvije električne sonde, četiri akumulatora i oko 150 kilograma ribe.

“Podsjećamo da je u skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi na snazi ribolovni zabran – od 15. marta do 15. maja 2026. Tokom ovog perioda zabranjen je ulov svih vrsta riba i drugih vodenih organizama, osim jegulje”, piše u saopštenju.

Dodaju da je očuvanje Nacionalnog parka Skzabadarsko jezero njihova zajednička obaveza i odgovornost!

“Apelujemo na građane da budu odgovorni i prijave krivolov na brojeve telefona Službe zaštite NP Skadarsko jezero 067 097 484 i Monitoring centra JPNPCG 067 000 825”, zaključuje se u saopštenju.