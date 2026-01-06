Zbog česnice Jelene Đoković "gorio" Instagram: Pohvalila se pogačom, uslijedila gomila prozivki zbog jednog detalja

Jelena Đoković je prije dvije godine bila glavna tema na mrežama, a sporna fotografija i dalje kruži mrežama.

Izvor: Instagram - jelenadjokovicndf

Danas se obilježava Badnji dan. Porodice koje slave se okupljaju oko trpeze, njegujući običaje koji se prenose generacijama, dok se u kuhinjama uveliko priprema česnica, nezaobilazni simbol Božića. Kao i svake godine, pažnju javnosti privlače i česnice koje su pripremile poznate dame, a među njima se svojevremeno našla i ona koju je umijesila Jelena Đoković.

Te 2024. godine, Đokovići u Božić dočekali u Australiji gdje je teniser imao profesionalne obaveze, te je na njegovom profilu osvanula fotografija trpeze na kojoj su bili badnjak, suvo voće, sveća ali i česnica.

Izvor: djokernole/Instagram

Nije trebalo mnogo da ljudi počnu da je komentarišu, ne samo jer je bila daleko jednostavnija od drugih, već jer se pojedincima činilo i da je zagorjela.

Reakcije na mrežama samo su se ređale, a mnogi su pravili i duhovita poređenja poput pogače koju je zamijesio Božo Vrećo.

Ipak, iako je bilo komentara da se Jelena nije previše potrudila, bilo i onih koji su isticali da se "svaki trud računa", te je poenta praznika nešto drugo, a ne ko ima bolju česnicu.

Iako je od tada prošlo dvije godine, sporna fotografija i dalje kruži mrežama, a mnogi se pitaju i kakvu će česnicu ove godine zamijesiti Jelena.