logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zbog česnice Jelene Đoković "gorio" Instagram: Pohvalila se pogačom, uslijedila gomila prozivki zbog jednog detalja

Zbog česnice Jelene Đoković "gorio" Instagram: Pohvalila se pogačom, uslijedila gomila prozivki zbog jednog detalja

Autor Jelena Sitarica
0

Jelena Đoković je prije dvije godine bila glavna tema na mrežama, a sporna fotografija i dalje kruži mrežama.

Česnica Jelene Đoković Izvor: Instagram - jelenadjokovicndf

Danas se obilježava Badnji dan. Porodice koje slave se okupljaju oko trpeze, njegujući običaje koji se prenose generacijama, dok se u kuhinjama uveliko priprema česnica, nezaobilazni simbol Božića. Kao i svake godine, pažnju javnosti privlače i česnice koje su pripremile poznate dame, a među njima se svojevremeno našla i ona koju je umijesila Jelena Đoković.

Te 2024. godine, Đokovići u Božić dočekali u Australiji gdje je teniser imao profesionalne obaveze, te je na njegovom profilu osvanula fotografija trpeze na kojoj su bili badnjak, suvo voće, sveća ali i česnica.

Izvor: djokernole/Instagram

Nije trebalo mnogo da ljudi počnu da je komentarišu, ne samo jer je bila daleko jednostavnija od drugih, već jer se pojedincima činilo i da je zagorjela. 

Reakcije na mrežama samo su se ređale, a mnogi su pravili i duhovita poređenja poput pogače koju je zamijesio Božo Vrećo. 

Ipak, iako je bilo komentara da se Jelena nije previše potrudila, bilo i onih koji su isticali da se "svaki trud računa", te je poenta praznika nešto drugo, a ne ko ima bolju česnicu. 

Iako je od tada prošlo dvije godine, sporna fotografija i dalje kruži mrežama, a mnogi se pitaju i kakvu će česnicu ove godine zamijesiti Jelena. 

Tagovi

Jelena Đoković česnica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ