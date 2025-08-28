Iskusni vezista crveno-belih uskoro će potpisati za Trabzon u Turskoj

Vezista Crvene zvezde Timi Maks Elšnik (27) odlazi u turski Trabzon za pet miliona evra. Slovenac će napustiti "Marakanu" posle 13 meseci, a nakon neuspeha u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Iskusni kreator igre, zadužen za izvođenje prekida na "Marakani" (15 asistencija), nije uspeo da ovog leta igra kao prošle sezone i rastanak nakon eliminacije protiv Pafosa neće biti iznenađenje.

S obzirom na to da je došao iz Olimpije prošlog leta za 1,5 miliona, Zvezda će na njemu utrostručiti zaradu, a Trabzon će dobiti reprezentativca Slovenije sa iskustvom nastupa u Ligi šampiona i na Evropskom prvenstvu.

Šta čeka Elšnika u Turskoj?

Trabzonspor, Kızılyıldız'dan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Timi Max Elsnik'i gündemine aldı.

Elšnik će deliti poziciju u centralnom delu veznog reda sa Francuzom Batistom Mendijem (25 godina, 191 centimetar), najskupljim igračem Trabzona. Prošle godine njihov tim završio je na sedmoj poziciji tabele tamošnje Superligei tri boda delila su ga od kvalifikacja za Konferencijsku ligu, pa je jasno da je ove takmičarske godine izlazak u Evropu jedan od prioriteta tima.

Elšnik je pre Zvezde igrao četiri godine za Olimpiju, a bio je i đak i član Derbi Kauntija, koji ga je slao na pozajmice u Svindon, Mansfild i Nortempton.

Ko je sve otišao iz Zvezde?

odsetimo, njegovom prodajom crveno-beli su ovog leta zaradili više od 30 miliona evra od transfera.