Pogledajte kako sada izgledaju nove prostorije KK Crvena zvezda u hali "Aleksandar Nikolić".

Izvor: MONDO

KK Crvena zvezda počela je danas pripreme za novu sezonu, a novi tim Janisa Sferopulosa će se sve vrijeme spremati u Beogradu, odlučio je klub.

Tim će u Beogradu sada imati optimalne uslove za rad, posebno nakon renoviranja dijela hale "Aleksandar Nikolić" u kome će košarkaši imati potpuno novi prostor za oporavak, novu teretanu, prostorije za odmor, dok su tu sada i prostorije za video analize i sastanke.

Ekipa će sve treninge takođe odraditi u hali "Aleksandar Nikolić", i odigrati i dvije zatvorene pripremne utakmice do polaska na Kipar 11. septembra.

Ko je u timu Crvene zvezde?

Ovog ljeta donijeta je odluka da Crvena zvezda napravi veliki rez i zato je većina igrača iz prošle sezone već otišla iz kluba, dok je veliki broj košarkaša došao. Ovako izgleda roster za narednu sezonu: