Tramp pozvao naftne kompanije da ulože 100 milijardi dolara u Venecuelu.

Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp pozvao je naftnu industriju da uloži najmanje 100 milijardi dolara u Venecuelu, ali je taj apel u Bijeloj kući naišao na suzdržanu reakciju.

Jedan od vodećih direktora upozorio je da je južnoamerička zemlja trenutno "neinvestibilna", uprkos ogromnim energetskim rezervama koje posjeduje, prenosi BBC.

Oprez naftnih divova

Tramp je plan iznio nakon što su američke snage 3. januara u glavnom gradu zarobile venecuelanskog lidera Nikolasa Madura, obećavši da će osloboditi naftne resurse zemlje. "Jedna od stvari koju će Sjedinjene Države dobiti iz ovoga biće još niže cijene energije", poručio je na sastanku u petak. Ipak, prisutni čelnici naftnih kompanija izrazili su oprez. Izvršni direktor Eksona, Daren Vuds, bio je jasan:

"Naša imovina je tamo zaplijenjena dva puta, pa možete da zamislite da bi treći ulazak zahtijevao značajne promjene u odnosu na ono što smo do sada vidjeli i trenutno stanje."

Zaključio je kratko: "Danas je neinvestibilna."

Američka kontrola nad prodajom

Tramp je jasno dao do znanja da će njegova administracija odlučivati koje kompanije će moći da posluju. "Poslujete direktno sa nama. Uopšte ne poslujete sa Venecuelom. Ne želimo da poslujete sa Venecuelom", rekao je.

Bijela kuća je potvrdila da radi na "selektivnom" ukidanju američkih sankcija koje su ograničavale prodaju venecuelanske nafte, u koordinaciji sa privremenim vlastima koje vodi bivša Madurova zamjenica, potpredsjednica Delci Rodrigez.

Ipak, SAD planiraju da zadrže kontrolu nad prodajom kako bi održale uticaj na novu vladu. Ovih dana zaplijenjeno je nekoliko tankera sa sankcionisanom sirovom naftom, a američki zvaničnici rade na uspostavljanju procesa prodaje kojim bi novac odlazio na račune pod kontrolom SAD.

"Otvoreni smo za poslovanje", poručio je Tramp.

Realnost naspram obećanja

Proizvodnja nafte u Venecueli, koja čini manje od 1% globalne ponude, desetljećima je pogođena dezinvestiranjem, lošim upravljanjem i američkim sankcijama. Ipak, neke kompanije vide priliku.

Čevron, jedina preostala velika američka naftna kompanija u zemlji, očekuje jačanje proizvodnje. Ekson planira da pošalje tehnički tim za procjenu situacije, dok španski Repsol, pod odgovarajućim uslovima, vidi mogućnost utrostručenja proizvodnje u narednim godinama. Bil Armstrong, lider nezavisne kompanije za bušenje nafte i gasa, izjavio je: "Spremni smo da idemo u Venecuelu. Sa aspekta nekretnina, to je vrhunska nekretnina."

Analitičari skeptični

Uprkos optimizmu, analitičari upozoravaju da će za značajno povećanje proizvodnje biti potreban ogroman napor.

Dejvid Goldvin, bivši specijalni izaslanik američkog State Departmenta za međunarodne energetske poslove, kaže da divovi poput Elsona i Šela "neće ulagati nekoliko milijardi, a kamoli desetine milijardi dolara" bez fizičke i pravne sigurnosti i konkurentnog fiskalnog okvira.

Goldvin smatra da bi manje kompanije mogle uložiti oko 50 miliona dolara, što je daleko od "fantastičnih" 100 milijardi dolara na koje je Tramp aludirao.

Energetska konsultantska kompanija Rystad Energy procenjuje da bi za utrostručenje proizvodnje do 2040. godine bilo potrebno 8 do 9 milijardi dolara novih ulaganja godišnje. Klaudio Galimberti, glavni ekonomista te firme, rekao je da bi Trampovih 100 milijardi dolara imalo ogroman uticaj, ako bi se ostvarilo.

Ipak, dodao je da bi kompanije ulagale u tom opsegu samo uz subvencije i političku stabilnost. "Biće teško vidjeti velike investicije prije nego što budemo imali potpuno stabilizovanu političku situaciju, a svako može samo da nagađa kada će se to desiti", zaključio je, upozoravajući Amerikance da ne očekuju brzi pad cijena nafte zbog situacije u Venecueli.