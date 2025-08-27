Pogledajte kako su fudbaleri Crvene zvezde otišli pred Delije poslije eliminacije iz Lige šampiona.
Crvena zvezda ove sezone neće igrati Ligu šampiona pošto je na Kipru samo remizirala protiv Pafosa (1:1), a malo je reći da su njeni fudbaleri bili utučeni poslije svega. Videli smo kako su mnogi od njih odmah popadali na travu, a potom su otišli na tribinu s navijačima, kojima su se zahvalili na posvećenosti.
Delije su podržale fudbalere i zapjevale su sa njima, a čini se da je taj trenutak posebno emotivan bio za njih. Tako su mnogi igrači Crvene zvezde i zaplakali, što se može vidjeti na snimku koji je objavio klub.
Da budem uz tebe i srećan i ljut…#fkczpic.twitter.com/3Uyca69D4E— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk)August 26, 2025
Vidjeli smo suze u očima kapitena Mirka Ivanića, koji je jedva smogao snage za izjavu poslije utakmice, dok je čini se poraz vrlo teško pao i golmanu Mateusu. To je malo iznenađenje kada se zna da je tek nekoliko nedelja u Zvezdi, ali je očigledno već postao vrlo vezan za klub i bio je jedan od najboljih u dvomeču s Pafosom.
Upravo je Mateus bio i najemotivniji poslije meča koji je takođe obilježio i veliki incident, pošto je redar napao fudbalera crveno-bijelih Stefana Lekovića, poslije čega je Marko Arnautović izletio iz svlačionice za njim.
Šta dalje za Crvenu zvezdu?
Nema ribanja, Delije podržale igrače Zvezde: Neočekivano kome je poraz najteže pao
Crvena zvezda se sada seli u Ligu Evrope gdje će u petak od 13 časova saznati protiv kojih osam klubova će igrati ove jeseni i zime. Zvezda će biti smještena u drugi šešir, a izgleda da će UEFA spriječiti njene duele sa Dinamom i Rijekom.
[Projected UEL league stage]— Football Meets Data (@fmeetsdata)August 26, 2025
UPDATE AFTER MATCHES ON 26 AUG
✅ IN:
▪️ Celtic
❌ OUT:
▪️ Kairat
Changes in pots:
▪️ Basel drops to Pot 3
▪️ Celta Vigo drops to Pot 4
▪️ Celtic enter Pot 2
Full projections and % for all teams in UCL UEL UECL…pic.twitter.com/ufECyZsvfJ