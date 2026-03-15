Izbila masovna tuča u Boljevcima nakon svađe komšija.

U Boljevcima kod Surčina u Beogradu je izbila masovna tuča između komšija nakon svađe, saznaje "Telegraf". Tuča se dogodila u Ulici Braće Kokar kada je svađa između komšinica prerasla u fizički sukob.

U tuči su, prema saznanjima pomenutog portala, učestvovali V.M. (45) i njena dva sina sa jedne strane, dok su sa druge strane bili M.N. (64) i njena ćerka.

Tokom sukoba su korišćene drvene motke i biber sprej. Svi su upućeni u Dom zdravlja u Surčinu gdje im je ukazana ljekarska pomoć.

Zasad nije poznat uzrok svađe i tuče. Nadležni organi su obaviješteni o slučaju, istraga je u toku.