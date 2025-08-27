Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspijeli da se plasiraju u Ligu šampiona.

Izvor: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Crveno-bijeli su u revanšu na Kipru odigrali neriješeno 1:1 (0:0) i tako nisu nadoknadili poraz iz Beograda 1:2.

Mirko Ivanić je u 60. minutu donio prednost Zvezdi i samim tim i izjednačenj u ukupnom rezultatu, ali je Žaža bizarnim golom u 89. minutu odveo svoj tim u Ligu šampiona.

Crveno-bijeli će morati da se zadovolje plasmanom u Ligi Evrope.

Meč je u finišu obilježio haos. Poslije izjednačujućeg gola domaći navijači i igrači su na sve načine pokušavali da zaustave igru.

Prvo su domaći navijači sa gornje tribine bacali na pristalice Crvene zvezde koji su se nalazili ispd njih sve i svašta, a onda je došlo do gužve ispred tunela, kada je napadnut Leković.

Poslije lošeg prvog poluvremena, u kome je Zvezda imala inicijativu, ali ne i odlične šanse za pogodak, gosti su se podigli u drugom dijelu.

Od starta je Zvezda zaigrala ofanzivnije i rizičnije, i to se isplatilo u 60. minutu. U trenucima kada su Arnautović i Radonjić ušli u igru, Ivanić je uz dosta sreće postigao gol. No, Zvezda je sreću zaslužila. Ivanić je sa ivice šesnaesterca šutirao, a lopta se od Lukasena odbila i promijenila smjer.

I poslije gola je Zvezda bila bolja, krenula da postigne i drugi gol, ali ga je umjesto toga primila.

Igrao se 89. minut, kada je Zvezda dosta naivno primila gol. Pepe je izveo slobodan udarac, nabacio ka prvoj stativi, gdje je Žaža na neobičan način zahvatio loptu i lobovao Mateusa.