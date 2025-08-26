Leče je poslije odlaska Nikole Krstovića, bivšeg igrača Zvezde, kupio bivšeg igrača Partizana. Zajedničko im je da nisu dobili šansu kod "vječitih".

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Srpski napadač Nikola Štulić postao je novi član Lečea, zvanično je potvrdio klub iz Italije. Štulić je plaćen 5 miliona eura i to znači da je petina novca od transfera Nikole Krstovića uložena u njegovu zamjenu, a nadaju se u Lečeu da će i ovoga puta napraviti pogodak, sa još jednim promašajem "vječitih".

Štulić je ponikao u Partizanu i za prvi tim odigrao je 26 utakmica na kojima je zabilježio samo jedan gol, a potom je klub raskinuo ugovor sa njim i proslijedio ga u Radnički iz Niša. Odatle je otišao u Belgiju gdje se fantastično snašao u Šarlroi i zato ga je ovog ljeta tražilo više klubova. Za dvije godine u klubu odigrao je 58 utakmica i postigao je 19 golova, zbog čega je povremeno dobijao i poziv reprezentacije Srbije.

| Il calciatore Nikola Štulić arriverà oggi nel primo pomeriggio con un volo privato per poi svolgere le visite mediche a Leccepic.twitter.com/Ka98q28I2U — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce)August 26, 2025

Uz Štulića u Leće stiže i Miloš Jović, mladi napadač IMT-a, od koga se ne očekuje da odmah igra, već se priča o pozajmici u prvoj sezoni u klubu.

Prije promašaja Partizana, došao promašaj Zvezde

Izvor: ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Interesantno je da je prije promašaja Partizana, Leče investirao novac u promašaj Crvene zvezde i to im se isplatilo. Krstović je bio precrtan u Zvezdi i nakon dobre dvije sezone u Slovačkoj, gdje je nosio dres Dunajske Strede, stigao je u Italiju za nešto više od tri miliona eura.

Dvije sezone kasnije, njegova vrijednost porasla je na 25 miliona eura i kupila ga je Atalanta koja ima velika očekivanja od njega, a Korvino direktor Lečea nastavlja da "ubira" plodove balkanskog fudbala.

Radi se o stručnjaku koji je pronašao i Ljajića, Vlahovića, Vučinića i mnoge druge fudbalere.