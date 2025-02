Lorenzo Lucca nie był wyznaczony do strzelania rzutów karnych, ale uparł się i zabrał piłkę.



Karnego wykorzystał, a zaraz potem Kosta Runjaić zdjął go z boiska. Lucca to najlepszy strzelec Udinese, ale skoro nie umie się zachować...pic.twitter.com/YTCHnTQJJg