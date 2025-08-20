Povrijeđeni napadač Crvene zvezde ostavio je poruku kojom je nagovijestio da bi mogao da zaigra protiv Pafosa na Kipru.

Izvor: MN Press

Marko Arnautović nije bio ni u protokolu na meču Crvena zvezda - Pafos, a dan nakon poraza oglasio se na društvenim mrežama i poslao ohrabrujuću poruku: "Vidimo se u Pafosu. Svi zajedno".

Iskusni napadač preko je potreban Zvezdi u dvomeču u kojem se u utorak veoma mučila da postigne gol. A preko joj je potreban.

Od dolaska u Zvezdu prije tačno mjesec dana, doskorašnji napadač Intera nastupio je dva puta za crveno-bijele i proveo ukupno pola sata na terenu u mečevima protiv Linkolna 29. jula i Leha u Poznanju 6. avgusta.

Meč protiv Pafosa gledao je iz lože "Marakane":

U međuvremenu, trener Vladan Milojević nije mogao da računa na njega i doveo je u pitanje Arnautovićev nastup i na Kipru narednog utorka.

"Ne znam da li ćemo na Radonjića i Arnautovića računati za Pafos, vidjećemo tokom nedelje. Vidjećemo za ekipu na Kipru", kazao je Zvezdin trener i ostavio otvoreno pitanje koje je veoma važno.

Sudbina Zvezdine evropske sezone staće u 90 minuta na Kipru i biće joj potrebni svi aduti, a Arnautović je jedan od najjačih. Njegova poruka na Instagramu u srijedu nagovijestila je da će ipak stisnuti zube i pomoći saigračima.