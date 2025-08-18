Nejmar se rasplakao na terenu posle meča koji je Santos izgubio sa 6:0. Priznao je pred svima da ga je sramota i da navijači mogu slobodno da ih vrijeđaju...

Izvor: Printscreen/X/neycromancer

Nejmar nikada neće da zaboravi poniženje koje je doživio kod kuće, pred svojim ljudima, prijateljima, porodicom, saigračima... Santos je na svom terenu demoliran, Vasko je ubjedljivo slavio sa 6:0 i to tako što je dao pet golova u drugom poluvremenu. Jedan od najboljih brazilskih igrača počeo je da plače na terenu.

Kada se završio meč u kom su im i navijači okrenuli leđa, Nejmar nije mogao da zadrži emocije. Briznuo je u plač. Teško mu je pao poraz, najviše zbog toga što ga je doživio u svojoj drugoj kući. I to blamažu kakva se ne pamti. Nije previše birao riječi ni u izjavi posle meča.

Neymar left the pitch in tears after 6-0 defeat against Vasco de Gama.



Neymar’s biggest loss in his football career.



pic.twitter.com/PoDnTMvYli — Ney (@Neycromancer)August 17, 2025

"Naša igra je bila sr**e, ovo je sramota. Navijači imaju pravo da nas psuju i vriijeđaju danas. Prihvatamo to. Osjećam se osramoćeno, nikada u životu nisam doživio nešto ovako", poručio je Nejmar u kratkoj izjavi posle svega.