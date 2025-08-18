Nejmar se rasplakao na terenu posle meča koji je Santos izgubio sa 6:0. Priznao je pred svima da ga je sramota i da navijači mogu slobodno da ih vrijeđaju...
Nejmar nikada neće da zaboravi poniženje koje je doživio kod kuće, pred svojim ljudima, prijateljima, porodicom, saigračima... Santos je na svom terenu demoliran, Vasko je ubjedljivo slavio sa 6:0 i to tako što je dao pet golova u drugom poluvremenu. Jedan od najboljih brazilskih igrača počeo je da plače na terenu.
Kada se završio meč u kom su im i navijači okrenuli leđa, Nejmar nije mogao da zadrži emocije. Briznuo je u plač. Teško mu je pao poraz, najviše zbog toga što ga je doživio u svojoj drugoj kući. I to blamažu kakva se ne pamti. Nije previše birao riječi ni u izjavi posle meča.
Neymar left the pitch in tears after 6-0 defeat against Vasco de Gama.— Ney (@Neycromancer)August 17, 2025
Neymar’s biggest loss in his football career.
pic.twitter.com/PoDnTMvYli
"Naša igra je bila sr**e, ovo je sramota. Navijači imaju pravo da nas psuju i vriijeđaju danas. Prihvatamo to. Osjećam se osramoćeno, nikada u životu nisam doživio nešto ovako", poručio je Nejmar u kratkoj izjavi posle svega.