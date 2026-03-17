Nekadašnji košarkaš Igor Rakočević smatra da Crvenu zvezdu vuče Kodi Miler-Mekintajer.

Crvena zvezda je tokom ove sezone često zavisila od forme naturalizovanog reprezentativca Bugarske Kodija Miler-Mekintajera, pa ne čudi što su se navijači zabrinuli kada su grčki mediji otkrili da će njegov menadžer posjetiti Pirej. Navodno, Kodi je na radaru Olimpijakosa koji u njemu vidi idealno rješenje za mjesto plejmejkera naredne sezone.

Bio bi to ogroman gubitak za Crvenu zvezdu, a koliko je Miler-Mekintajer važan za ssistem Saše Obradovića nedavno je ispričao i legendarni Igor Rakočević. Bivši košarkaš Crvene zvezde, čiji je broj povučen iz upotrebe zbog ogromnog uticaja na istoriju kluba, ističe da je američki košarkaš najbitniji igrač tima!

"Bilo je pitanje za Mekintajera. Kod Miler-Mekintajer je motor ekipe, on je najvažniji igrač u ekipi. Jeste da nije konzistentan šuter, nekad može da pogodi tri-četiri za redom, nekad može da promaši otvorene šuteve. Iz mog nekog osbećaja i mišljenja, kada on igra dobro, kada ima puno prodora u kojima je stvarno vrlo jak i puno asistencija, ekipa igra dobro. Zna čak i da pogodi kad je bitno, kad ne očekuješ, kad niko ne može da pogodi on uzme i ruheši. Mnogi ljude ne vide koliko je on dobar u odbrani. Stvarno je dobar u odbrani, pokriva dosta i može da preuzme visokog igrača. Malo lopti gubi s obzirom na to koliko je ima u rukama. Definitivno, on je za mene najbitniji šraf. Možda nije statistički najbolji, po poenima ili procentima, ali je meni najbitniji. Volio bih da ga vidim u ekipi da sam na dvojci, recimo", ispričao je Igor Rakočević u podkastu "Super Indirektno".

Не знам, Игоре, ја ипак више верујем монцима са твитера који кажу да Коди нема појма...



Од кад ја причам исто што и Игор. Eye test ретко кад слаже оне који су одрастали уз кошарку или је играју и од ње живе, а у Кодијевом случају је све то подржано и бруталном статистиком.#ккцзpic.twitter.com/WSJ1LuEoL8 — ЕДАЛВ ⚪️ (@nijegoat)March 16, 2026

Kako Kodi Miler-Mekintajer igra u Crvenoj zvezdi?

Tokom aktuelne sezone plejmejekr Crvene zvezde Kodi Miler-Meintajer je odigrao 31 meč za crveno-bijele i na svakoj od tih utakmica bio je starter. Prosječno bilježi 12,3 poena, 4,4 skoka, 7,1 asistenciju i 0,9 ukradenih lopti po utakmici. Kada se gleda prosjek asistencija po meču, plejmejker Crvene zvezde je trenutno najbolji u Evroligi.

Što se tiče utakmica u ABA ligi, Kodi Miler-Mekintajer je nastupio na 16 mečeva Crvene zvezde u tom takmičenju, a prosječno bilježi 10,4 poena, 2,6 skoka, 4,7 asistencije i 0,8 ukradenih lopti. Brojke su nešto niže nego u Evroligi, ali to je zbog smanjene minutaže koju ima u regionalnoj ligi - prosječno igra čak 10 minuta manje!