Izvor: MONDO

Maša Tomašević, osamnaestogodišnja reprezentativka Crne Gore, potpisala je ugovor sa milanskim Interom.

U sezoni za nama, Tomašević je postigla je nevjerovatnih 81 pogodak. U dresu ŽFK Budućnost je osvojila prvu šampionsku titulu u istoriji kluba, a za četiri godine ukupno je postigla 165 golova .

„Potpisati za klub kao što je Inter… to je san koji sam dugo sanjala. Ovo je za mene ogromnaprilika, ali i odgovornost da svakog dana dokazujem da pripadam ovom nivou.Trudiću se da opravdam povjerenje svih onih koji vjeruju u mene.“ , rekla je Maša.