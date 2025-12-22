Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore (PIO) tradicionalno će nagraditi sa 400 eura sve penzionere u zemlji starije od 100 godina.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Nagradu će ove godine primiti 35 penzionera sa navršenih 100 ili više godina života.

Najstarija korisnica prava na penziju koja će primiti navedeni iznos je iz Nikšića i ima 106 godina.

V. d. direktora Fonda PIO mr Vladimir Drobnjak poručio je da je ova tradicija predstavlja način da iskažu duboko uvažavanje i da uljepšaju predstojeće praznike najstarijim penzionerima, piše Pobjeda.

,,Koristim priliku da im poželim srećnu Novu 2026. godinu, dobro zdravlje i još mnogo lijepih trenutaka provedenih sa najbližima. Sredstva namijenjena najstarijim penzionerima biće uplaćena danas, 22. decembra 2025. godine, putem odabrane banke ili preko Pošte Crne Gore", naveo je Drobnjak.