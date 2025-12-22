Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore (PIO) tradicionalno će nagraditi sa 400 eura sve penzionere u zemlji starije od 100 godina.
Nagradu će ove godine primiti 35 penzionera sa navršenih 100 ili više godina života.
Najstarija korisnica prava na penziju koja će primiti navedeni iznos je iz Nikšića i ima 106 godina.
V. d. direktora Fonda PIO mr Vladimir Drobnjak poručio je da je ova tradicija predstavlja način da iskažu duboko uvažavanje i da uljepšaju predstojeće praznike najstarijim penzionerima, piše Pobjeda.
,,Koristim priliku da im poželim srećnu Novu 2026. godinu, dobro zdravlje i još mnogo lijepih trenutaka provedenih sa najbližima. Sredstva namijenjena najstarijim penzionerima biće uplaćena danas, 22. decembra 2025. godine, putem odabrane banke ili preko Pošte Crne Gore", naveo je Drobnjak.