Elena Karaman snimila ritual u šumi na Kosmaju, zapalila vatru: Dizajnerka objasnila zašto je izvela obred

Poznata dizajnerka Elena Karaman Karić izazvala je pažnju svojim najnovijim snimkom.

Izvor: Printscreen/Instagram

Elena Karaman Karić, ćerka poznate modne kreatorke Verice Rakočević, na Kosmaju je uredila je svoj dom. Na društvenim mrežama često dijeli trenutke sa prijateljima, kao i prizore sa raznih obreda koje praktikuje u prirodnom okruženju, a ovoga puta oglasila se povodom kratkodnevnice.

Tim povodom je u svom dvorištu izvela simbolični ritual pročišćenja. Objavila je selfi na kojem sjedi prekrštenih nogu na krznenoj podlozi, dok je u kamenom ognjištu zapalila vatru oko koje je boravila. Takođe je pokazala i zapaljeni snop žalfije, biljke kojoj se tradicionalno pripisuje moć uklanjanja negativne energije.

"Blagoslovena kratkodnevnica. Neka se iz tišine tame najkraćeg dana u godini rodi svjetlo saosjećanja.. Da otpustimo sve ono što nam ne služi i iz čega ne rastemo. Neka nam novi ciklus na kosmičkom krugu vremena donese bezbrižnost u srcu i mir u duši", napisala je ona.

Pogledajte 00:09 Elena Karaman zapalila vatru na imanju Izvor: instagram/elenakaraman.essence Izvor: instagram/elenakaraman.essence

Dom kao iz bajke

Elena je nedavno objavila fotografije svog doma, a svima je za oko zapao dnevni boravak koji je prostran i pun zanimljivih elemenata: krzno i koža dominiraju prostorom, garnitura je ukrašena raznobojnim jastucima, na zidovima vise umjetničke slike, a lampe se nalaze gotovo na svakom koraku.

Pogledajte kako izgleda dom Elene Karaman: