Poznata dizajnerka Elena Karaman Karić izazvala je pažnju svojim najnovijim snimkom.
Elena Karaman Karić, ćerka poznate modne kreatorke Verice Rakočević, na Kosmaju je uredila je svoj dom. Na društvenim mrežama često dijeli trenutke sa prijateljima, kao i prizore sa raznih obreda koje praktikuje u prirodnom okruženju, a ovoga puta oglasila se povodom kratkodnevnice.
Tim povodom je u svom dvorištu izvela simbolični ritual pročišćenja. Objavila je selfi na kojem sjedi prekrštenih nogu na krznenoj podlozi, dok je u kamenom ognjištu zapalila vatru oko koje je boravila. Takođe je pokazala i zapaljeni snop žalfije, biljke kojoj se tradicionalno pripisuje moć uklanjanja negativne energije.
Elena Karaman snimila ritual u šumi na Kosmaju, zapalila vatru: Dizajnerka objasnila zašto je izvela obred
"Blagoslovena kratkodnevnica. Neka se iz tišine tame najkraćeg dana u godini rodi svjetlo saosjećanja.. Da otpustimo sve ono što nam ne služi i iz čega ne rastemo. Neka nam novi ciklus na kosmičkom krugu vremena donese bezbrižnost u srcu i mir u duši", napisala je ona.
Dom kao iz bajke
Elena je nedavno objavila fotografije svog doma, a svima je za oko zapao dnevni boravak koji je prostran i pun zanimljivih elemenata: krzno i koža dominiraju prostorom, garnitura je ukrašena raznobojnim jastucima, na zidovima vise umjetničke slike, a lampe se nalaze gotovo na svakom koraku.
Pogledajte kako izgleda dom Elene Karaman:
Elena Karaman snimila ritual u šumi na Kosmaju, zapalila vatru: Dizajnerka objasnila zašto je izvela obred