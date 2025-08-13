Martinović je na „Topolicu“ stigao nakon što je raskinuo ugovor sa ovim kazahstanskim klubom

Izvor: Printscreen/FSCG

U redove barskog prvoligaša stigao je Ilija Martinović, dosadašnji fudbaler kazahstanskog Kajzilzara. Martinović je na „Topolicu“ stigao nakon što je raskinuo ugovor sa ovim kazahstanskim klubom. Transfer za Mornar je došao u momentu kada se klub suočava sa ozbiljnim kadrovskim problemima u zadnjoj liniji. Povrede su desetkovale odbranu, a sportski sektor Mornara bio je primoran da djeluje brzo, prenosi Dan.

"Martinović je slobodan igrač od 8. avgusta, a prethodno je nastupao za brojne klubove širom Evrope i Azije: Lovćen, Aluminij, Maribor, Černomorec Odesa, Dečić, Pakhtakor, Sarajevo, Bnei Šakin, Spartak Subotica, Sutjeska Nikšić, te posljednje Kyzylzhar u Kazahstanu. Martinović je poznat po čvrstoj igri, iskustvu i sposobnosti da komanduje zadnjom linijom. U dresu reprezentacije Crne Gore upisao je tri nastupa u seniorskoj konkurenciji " saopšteno je iz Mornara.