Od 1. januara 2026. godine u Srbiji počinje sistematsko testiranje letačkih i kabinskih posada na prisustvo alkohola, a kontrole će važiti za domaće i strane avione na svim aerodromima u zemlji.

Izvor: MONDO/Lana Stošić

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije najavio je da će od 1. januara 2026. godine početi sistematsko testiranje letačkih i kabinskih posada na prisustvo alkohola, čime Srbija postaje jedna od prvih zemalja u regionu koja ovu kontrolu uvodi u punom obimu.

Testiranja će obuhvatiti posade domaćih i stranih aviona koji koriste aerodrome u Srbiji, a sprovodiće ih posebno obučeni i ovlašćeni vazduhoplovni inspektori. Kontrole se uvode na osnovu izmjena Zakona o vazdušnom saobraćaju, koje propisuju nultu toleranciju na alkohol kod članova posade.

Za provjeru će se koristiti sertifikovani i baždareni uređaji za mjerenje alkohola u dahu, koji imaju dokaznu snagu u sudskom postupku. Ukoliko član posade odbije testiranje ili se utvrdi prisustvo alkohola, inspektor će mu privremeno zabraniti obavljanje dužnosti i o tome obavijestiti nadležne organe.

Testiranja će se, po pravilu, obavljati u kabini vazduhoplova, a svi podaci biće evidentirani u centralizovanoj bazi koju vodi Agencija Evropske unije za bezbjednost vazdušnog saobraćaja. O početku primjene nove kontrole Direktorat je već obavijestio sve vazduhoplovne subjekte u Srbiji, kao i EASA-u, koja će pružati podršku u definisanju prioriteta i praćenju podataka.

Prema podacima EASA-e, Srbija se ovim potezom svrstava među prve države u regionu koje uvode sistematsko testiranje posada na prisustvo alkohola, sa ciljem dodatnog unapređenja bezbjednosti i usklađivanja sa evropskim standardima u vazdušnom saobraćaju.