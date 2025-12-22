Putinov general je ostao zarobljen u automobilu nakon eksplozije i spasiocu je bilo potrebno vrijeme da ga izvuku iz vozila.

Objavljene su fotografije automobila u kojem je rano jutros raznijet ruski general-potpukovnik Fanil Sarvarov. Automobil je eksplodirao u ulici Jasenjevaja u Moskvi nešto prije 7 časova, a Sarvarov je bio živ kada su stigli spasioci na mjesto atentata.

Putinov general je ostao zarobljen u automobilu nakon eksplozije i spasiocima je bilo potrebno vrijeme da ga izvuku iz vozila. On je nakon toga hitno prebačen u bolnicu, gdje je podlegao povredama.

Izvor: Ap/HOGP/Investigative Committee of Moscow
Izvor: STF/AP
Izvor: STF/AP
Izvor: Ap/HOGP/Investigative Committee of Moscow
Izvor: STF/AP
Izvor: Ap/HOGP/Investigative Committee of Moscow
Izvor: STF/AP
Izvor: STF/AP

Na fotografijama iz unutrašnjosti vozila vidi se kako se sjedište slomilo od siline eksplozije, a na tkanini su vidljivi i tragovi krvi. Prilikom eksplozije brojni geleri su se zarili u tijelo Sarvarova, zadobio je brojne prelome i ozbiljne povrede glave.

Portparolka ruskog Istražnog komiteta Svetlana Petrenko je naknadno saopštila da je Sarvarov preminuo.

"Uslijed zadobijenih povreda, general-potpukovnik Fanil Sarvarov, načelnik odeljenja za operativnu obuku Generalštaba Oružanih snaga Rusije, preminuo je", rekla je Petrenko.

Prema prvim podacima, Sarvarov je jutros oko 6.50 krenuo na posao. Došao je do parkinga i ušao u svoj automobil marke "kia sorento" za koji je, kako se sumnja, bila nakačena eksplozivna naprava. Automobil je dignut u vazduh nekoliko sekundi nakon što je Sarvarov krenuo da vozi.

Petrenko je nakon saopštenja da je Sarvarov podlegao povredama optužila Ukrajinu da stoji iza atentata. Zvanični Kijev se još nije oglasio povodom ovih navoda.