U saobraćajnoj nesreći na putu Zrenjanin-Beograd poginuo je bivši fudbaler Savo Delić. Od njega se opraštaju najbliži...

Izvor: društvene mreže

Na putu Zrenjanin-Beograd dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo bivši fudbaler Savo Delić (34). Do udesa je došlo u noći između petka i subote oko jedan čas posle ponoći kada su se sudarila dva putnička vozila koja su se posle silovitog udarca zapalila prenosi Kurir.

Četvoro teško povređenih putnika prevezeno je u Urgentni centar, vatrogasci su intervenisali zajedno sa službom Hitne pomoći, ali za Savu nažalost nije bilo spasa...

Izvor: društvene mreže

"Svi smo u šoku. Velika tragedija. Još jedan mladi život prerano je ugašen. Savo je bio dečko za primer. Poznajem ga iz detinjstva, sa fudbalskih treninga. Nismo bili bliski, ali je uvek bio nasmejan, vredan, talentovan. Neverovatno je da ga više nema", rekao je njegov poznanik za Kurir.

Savo Delić iza sebe je ostavio porodicu, prijatelje, drugove fudbalera, a za njim tuguje njegov rodni Zrenjanin...

(Kurir/MONDO)