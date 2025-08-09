Aleksander Isak trebalo je da ima najveći transfer u istoriji Premijer lige, ali sve je stopirano.

Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Činilo se da je transfer Aleksandera Isaka već gotov, Liverpul je želeo da dovede Šveđanina po svaku cijenu - na pomolu je bio najskuplji transfer u istoriji Premijer lige. Međutim, Njukasl je odbio dve ponude kluba sa Enfilda i kako stvari stoje Isak je do daljnjeg u starom timu.

"The Telegraph" je objavio da je transfer Isaka stopiran od strane Njukasla koji je bio jasan u svojoj odluci - Šveđanin ne ide iz kluba. "Ovog ljeta ne ideš nigde", tvrdi ovaj medij o Isaku. Poslednja ponuda koju je Njukasl odbio bila je 140 miliona eura, što je bilo viđeno kao najveći transfer ovog ljeta.

Ostaje pitanje kako će se odvijati karijera Aleksandera Isaka s obzirom na to da je nedavno odstranjen iz tima, zbog nediscipline i ranijeg napuštanja trening kampa tokom priprema. Čini se da će želja za odlaskom u Liverpul ostati nedosanjana, pošto sezona počinje za nedelju dana, a Njukasl će na teren protiv Aston Vile.

Isak je odbio i poziv iz Al-Hilala

Koliko je Isak želeo dres Liverpula govori i činjenica da je Šveđanin odbio ponudu Al-Hilala od 36,6 miliona eura po sezoni. Aleksander je saopštio timu da želi nove izazove i zbog toga je izabrao klub sa Enfilda. Da je, pak, izabrao Al-Hilal Isaku bi sledovalo 16 miliona eura i mnoštvo drugih povlastice.

Recimo, dobio bi nešto više od četiri miliona eura za eventualno osvajanje saudijske Pro lige, takođe bi mjesečno dobijao skoro 140 hiljada eura za lične troškove - za pokrivanje putovanja njega i njegove porodice. Imao bi obezbeđen privatni avion, kako bi lako mogao da se odazove obavezama u reprezentaciji. Sve ovo učinilo bi ga petim igračem po broju zarade, ispred njega bili bi Sadi Mane, Krim Benzema, Rijad Marez i Kristijano Ronaldo.