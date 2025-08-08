Aleksandar Mitrović je na raskrnici. Traže ga Lids i Sanderlend, a Al Hilal želi da ga se riješi.

Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Simone Inzagi je izgleda baš odlučio da otjera Aleksandra Mitrovića iz Saudijsske Arabije, ali nema brige za napadača iz Smedereva. Veliko je interesovanje za njega i mogao bi da se vrati u Premijer ligu.

Čitali smo da se za njega prošle godine interesovao Mančester junajted, pominjao se Totenhem, a zatim je priča bila kako ga ponovo u svojim redovima želi Njukasl kao i Fulam. Sada se izgleda u tu trku uključio Lids.

Trener Danijel Farke vratio je nekadašnjeg šampiona u Premijer ligu, a sada navodno želi da kupi napadača koji je u 79 mečeva za Al Hilal dao 68 golova. Simone Inzagi umjesto Mitrovića dovodi Darvina Nunjeza iz Liverpula, a nije usamljen u trci za Mitrovićem Farke.

Hoće da ga dovedu kod Džake

Osim Lidsa u Premijer ligu je došao i Sanderlend i oni su takođe zainteresovani za Mitrovića. Doveli su ogroman broj igrača, a između ostalih i Granita Džaku iz Leverkuzena. Ipak nisu doveli nijednog napadača osim mladog Marka Guija iz Čelsija na pozajmicu.

Mitroviću ugovor ističe na kraju sljedeće sezone, a na transfermarketu je trenutno procenjen na 18.000.000 evra. To svakako nije problem za premijerligaše, ali bi mogla da bude njegova ogromna plata. Do sada je u karijeri igrajući za Fulam i Njukasl dao 38 golova u Premijer ligi i dokazan je strijelac u engleskom fudbalu.