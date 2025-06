Janik Siner konačno je javno pričao o odluci da otpusti bivše članove Đokovićevog tima. Objasnio je razloge zbog kojih se razišao sa Panikijem i Badiom.

Izvor: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

Janik Siner konačno se pojavio pred medijima na Vimbldonu i očekivano glavno pitanje nije bilo vezano za sam turnir. Ono što je medije najviše zanimalo bilo je zašto je odlučio da otpusti nekadašnje članove stručnog štaba Novaka Đokovića - Marka Panikija i Ulisesa Badija. Biranim riječima je davao odgovor.

"Ništa veliko se nije dogodilo. Ništa posebno. Razišao sam se sa njima, ne utiče to na mene. Osjećam se spremno da se takmičim, slobodno, moj tim i ja smo spremni da uradimo sve što možemo. Tu sam da igram dobar tenis, to je moj glavni cilj zašto sam ovde. Ostvarili smo velike rezultate zajedno i zahvalan sam im na tome, uradili smo sjajan posao. Odlučio sam da uradim nešto drugačije, biće zanimljivo videti šta mogu da uradim u Londonu", počeo je Siner.

Nisu se tu zaustavili mediji - usledilo je pitanje o tome šta su bili razlozi raskida.

"Nema jedan specifičan razlog. Ništa ludo se nije dogodilo. Kao što sam rekao, napravili smo sjajne rezultate, igrao sam finale Rolan Garosa. To je to. Stvari se menjaju u ovom sportu. Nema ništa čudno. Ponekad igrač oseti nešto drugačije, to je moj slučaj. Ovde sam da bih igrao tenis i da pokažem da mogu da igram dobar tenis na travi."

Upitan je potom i kad je tačno prelomio i rešio da se raziđe sa Panikijem i Badijom.

"Posle Halea sam doneo odluku", poručio je Siner koji je na tom turniru izgubio od Aleksandera Bublika.

"Dubl? Ma, juče smo se upoznali"

Jedna od tema koja je dosta zanimljiva i medijima i navijačima jeste predstojeći miks dubl turnir na US openu. Tamo će zajedno igrati Karlos Alkaraz i Ema Radukanu, Novak Đoković i Olga Danilović, dok će partner Sinera da bude Ema Navaro.

"Bilo je veoma neočekivano da budem iskren. Upoznali smo se juče prvi put. Nikad nismo pričali niti smo se dopisivali. Smiješna je priča. To je turnir koji je hteo da igramo zajedno zbog određenih timova koji su već prijavljeni bili. Nije bio veliki izbor, srećan sam što ću igrati sa Emom. Rekao sam joj već da se ne naljuti na mene zbog mojih voleja, mučim se u dublu. Uzbuđen sam, to je nešto novo i uzbudljivo za navijače da vide nešto drugačije. Najbolji singl igrači koji igraju dubl, to je zabavno", zaključio je Siner.