Novak Đoković reagovao je posle haosa koji je nastao zbog njegove izjave...

Izvor: Mariano Garcia / Alamy / Alamy / Profimedia

Novak Đoković dao je nedavno veliki intervju za magazin "GQ" u kom je između ostalog pričao i da je otrovan dok je bio u karantinu u Australiji, spominjao je i Jugoslaviju, ali je bilo tu i drugih tema. Poput toga da ga otac Srđan tjera u penziju. Za sam kraj ostavljen je jedan dio koji je napravio potpuni haos.

Novaka su pitali da kaže jednu riječ koja mu prva padne na pamet kada čuje imena četvorice tenisera. Za Rodžera Federera izabrao je riječ elegancija, za Rafaela Nadala upornost, za Karlosa Alkaraza harizmu,a za Janika Sinera skijanje. Upravo su fanovi italijanskog tenisera napravili haos zbog toga i tvrdili da je na taj način pokušao da ponizi prvog igrača svijeta.

Posle svega toga je i Novak odlučio da kaže na šta je mislio i da objasni zašto je to rekao. "Da, vidio sam na društvenim mrežama da su od toga napravili neku dramu, da sam ga ponizio, da sam pokazao nepoštovanje. To je smiješno. U pitanju je bila neka vrsta kviz pitanja na intervjuu gdje treba da kažeš šta pomisliš u sekundi", počeo je Novak da objašnjava to u razgovoru sa srpskim novinarima u Melburnu.





Vidi opis Jedna Novakova riječ izazvala opštu histeriju: Vidio sam šta pišu, to su gluposti! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Zatim je pojasnio zašto je baš izabrao riječ skijanje. "Kada sam čuo Sinerovo ime u glavi mi je bila slika njega kako skija, vidio sam da je bio na skijanju negdje. Takođe, nas dvojica često pričamo o skijanju, kako ćemo da idemo zajedno da skijamo. Zato sam izabrao tu riječ. Ne zbog toga što ne poštujem njegova dostignuća u tenisu. Naprotiv, jasno je kao dan da njegova dominacija zaslužuje sve pohvale, kako za stil igre tako i nivo igre. Ima sve potrebne atribute, tako da neki ljudi pokušavaju da naprave od toga kao da ga ne poštujem, što su gluposti", zaključio je Đoković.