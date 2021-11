MILJANA I ZOLA NA SUDU ZBOG NASILJA U PORODICI! Otkrili šta se dešavalo prije rijalitija - Intervenisala je policija!

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola otkrili su u Zadruzi da su zbog nasilja u porodici završili na sudu.

Miljana i Zola govorili su o potencijalnoj svadbi nakon vjeridbe, te je Kulićeva istakla da njenom dragom mora da se donese pasoš kako bi mogli da idu na sud i to zbog nasilja u porodici, a zatim su progovorili i o scenama koje su se dešavale prije ulaska u rijaliti.

"Vidjela sam sina, kad sam išla kod psihijatra, vidjela sam da je sazreo, da je toliko inteligentan... Premotala sam film i shvatila da je Zola dobar prema meni u ovoj sezoni. Konkretno za svadbu da ti odgovorim, moje dijete nema očinsku figuru, moj otac nije u situaciji da igra fudbal sa njim, recimo. Zoli treba pasoš da se donese, idemo na suđenje, za to mu je potreban dokument. Nasilje u porodici je predmet suđenja. Bila je korona, nešto smo se posvađali, on nije smio da bude na ulici, policija je došla u stan, prijavljena sam bila, imali smo zabranu prilaska jedno drugom 48 sati. Ja sam kroz rešetke gledala i očekivala sam da će Zola doći. On je uzeo telefon i pozvao policiju, onda je bio u karantinu", objašnjavala je Miljana.

"Posle toga smo se opet vidjeli, to je nasilje u porodici, ja sam tada izmišljala da me je gurao, sada ću reći da imam dijagnozu i da sam u afektivnom stanju tako reagovala. Šalim se, samo sam emotivno nestabilna, sad se trudimo da budemo srećna porodica", dodala je Kulićeva, a Zola se nadovezao:

"Ona je meni izljubomorisala, jer sam našao neku ekipu u Nišu, išli smo u igraonicu neku, ali je bilo par situacija kada smo pomišljali da žandarmerija ulazi u igraonicu. Njoj je to zasmetalo u jednom momentu, pa je željela da ide sa mnom, ali sam ja znao da je njoj to dosadno, pa sam želio da idem sam. O nekim stvarima ja ne želim ni da pričam. Desilo se da ja u jednom momentu izlazim iz stana u šortsu i majici kratkih rukava... Te su stvari jako ozbiljne, ja sam rekao samo policija da ne znam kako da izađem iz države, policija je došla po Miljanu, ali je ona govorila svoju priču, samo kontra. Dešava se situacija da ja ostajem tu i ljudi me drže do 5 ujutru... Nju su pustili, jer joj je kuća blizu.

"Zola je sklon porocima. Samo sam željela da vidim šta radi. Naravno da ću da povučem tužbu, nemoj da glumiš žrtvu. Problem u tome je što ja ovdje ne mogu da iznosim mišljenje, jer se on loše osjeća", rekla je Miljana.