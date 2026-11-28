Nakon incidenta u zgradi, Aca Kos poručuje da se ne plaši za svoju bezbednost i veruje u nadležnost službi.
Aca Kos, prijatelj političara Čedomira Jovanovića, oglasio se nakon incidenta koji se dogodio u zgradi u kojoj njih dvojica žive. Kako je otkrio, nepoznata lica su tokom noći bacila nešto za šta se pretpostavlja da je bilo jače od petarde, a neprijatan zvuk probudio ih je iz sna.
Aca Kos je ispričao da se sve dogodilo oko jedan sat posle ponoći.
Novi incident u zgradi Čede Jovanovića, oglasio se Aca Kos: "Spavali smo i probudio me je zvuk jači od petarde"
"Mi mislimo pozitivno i ne želimo da nam takve situacije naruše mir. Istina je. To je sinoć bilo u jedan sat, spavali smo i mene je probudio taj zvuk i to je bilo jače od petarde, ali nisam taj koji treba da procenjuje da li je bila petarda ili nešto drugo. Jako neprijatan zvuk i to je bačeno prvo na ulaz, a posle toga u roku od minut je bilo još takvih pet zvukova i to nije nikome prijatno da čuje usred noći, dok spava", rekao je Aleksandar Kos.
Govoreći o strahovima za bezbednost, Aca Kos istakao je da ne oseća strah i da veruje da je njihova bezbednost pod kontrolom nadležnih službi.
"Ne plašim se, tu sam sa Čedomirom i želim da verujem da je sve bezbedno za život, a ljudi koji su zaduženi za to se bave tim stvarima. Zgrada u kojoj živimo ima video nadzor i kamere, a ja se ne plašim i slobodno se šetam i šetaću se slobodno dok god dišem", poručio je Kos za "Blic".
Novi incident u zgradi Čede Jovanovića, oglasio se Aca Kos: "Spavali smo i probudio me je zvuk jači od petarde"
Nedavno je već bio incident u njihovoj zgradi
Podsetimo, 13. novembra došlo je do incidenta u stambenoj zgradi u kojoj žive, kada je nepoznata osoba maskirana u dostavljača pice pokušala da uđe u njihov stan.
"Oko jedan sat iza ponoći, nepoznata osoba pojavila se na našim vratima prerušena u dostavljača pice. Čedomir u tom trenutku nije bio u stanu. Bio je na putu i još nije stigao kući. Ja sam ga čekao sa prijateljem, jer je bilo planirano da njih dvojica obave poslovni razgovor sa ljudima iz Amerike", ispričao je Kos.
Izvor: Blic /MONDO