Spejs Iks dobio je odobrenje za mrežu od milion satelita koji će služiti kao data centri za vještačku inteligenciju, uz solarne resurse.

Izvor: Karl Mondon / AFP / Profimedia

Spejs Iks je dobio dozvolu za uspostavljanje mreže od milion satelita koji bi služili kao računarski centri za vještačku inteligenciju. Projekat obećava korišćenje solarne energije i smanjenje opterećenja Zemlje, ali sa sobom nosi i velike rizike.

Kompanija za svemirska putovanja Spejs Iks, u vlasništvu Ilona Maska, dobila je odobrenje za izgradnju mreže od milion satelita namijenjenih data centrima za vještačku inteligenciju u svemiru. Projekat pod nazivom „Starmind“ odobrila je američka regulatorna agencija FCC.

Odobrenje podrazumijeva i ambiciozne rokove: Spejs Iks bi do 2035. godine trebalo da postavi deset odsto, odnosno 100.000 odobrenih satelita, dok bi do 2038. taj udio trebalo da dostigne 50 odsto.

U narednih 15 godina milion satelita trebalo bi da kruži oko Zemlje i odgovori na sve veću potražnju za računarskom snagom potrebnom za razvoj i funkcionisanje vještačke inteligencije.

Šta govori u prilog svemira kao lokacije za data centre?

Smještanje data centara na satelitima u svemiru, prema riječima Ulriha Špajdela sa Škole za računarske nauke Univerziteta u Oklendu na Novom Zelandu, veoma je privlačno zbog veće dostupnosti solarne energije. Špajdel za Science Media Center navodi da bi satelit, u zavisnosti od orbite, više od polovine dana bio izložen Sunčevoj svjetlosti. U svemiru, dodaje on, naravno, nema oblaka.

Slične prednosti ističe i Spejs Iks, navodeći da bi satelitima u svemiru bili dostupni energija i hlađenje, čime bi se smanjilo opterećenje na Zemlji.

Potražnja za električnom energijom zbog razvoja data centara za vještačku inteligenciju zaista raste širom svijeta. Prema procjenama Međunarodne agencije za energiju (IEA), do 2030. godine njihova potrošnja mogla bi se više nego udvostručiti i dostići 945 teravat-sati godišnje.

Sunce bez oblaka i bez potrošnje vode

Data centri na Zemlji troše i velike količine vode za hlađenje servera. Prema jednoj aktuelnoj studiji, ta potrošnja iznosi između 313 i 764 milijarde litara. Oko četvrtine svih data centara nalazi se u regionima koji se redovno suočavaju sa nestašicom vode, navode autori studije.

Hlađenje u svemiru, međutim, predstavlja poseban izazov. Špajdel objašnjava da je u vakuumu jedini način odvođenja toplote sa satelita njeno zračenje, za razliku od Zemlje, gdje se koriste sistemi za vodeno ili vazdušno hlađenje.

Fizičar Ričard Ister sa istog univerziteta takođe ukazuje na problem hlađenja, ali smatra da postoje tehnička rješenja koja su u skladu sa zakonima fizike.

Projekat Starmind je, prema Isterovoj ocjeni za Science Media Center, „na granici tehnički ostvarivog“. Ipak, on podsjeća da bi i Maskov Starlink prije 15 godina djelovao kao nešto gotovo nezamislivo.

Šta govori protiv svemira kao lokacije?

Zadati rokovi koje je propisala FCC ipak su nerealni, smatra Ister. On nije jedini koji sumnja da Spejs Iks može da ispuni obaveze preuzete prema toj američkoj regulatornoj agenciji.

„To bi značilo da od sada do roka za završetak odobrene konstelacije, 25. novembra 2040, treba lansirati oko osam satelita na sat“, kaže Laura Revel, profesorka atmosferske hemije na Univerzitetu Kenterberi u Krajstčerču na Novom Zelandu.

Ona je posebno zabrinuta zbog mogućeg zagađenja atmosfere koje bi ovako obiman projekat izazvao.

„Pored toga, duboko sam zabrinuta zbog obima zagađenja koje bi se nagomilalo u atmosferi. Već znamo da emisije iz raketnih lansiranja mogu da dovedu do razgradnje zaštitnog ozonskog omotača“, upozorava Revel.

Kako objašnjava, dosadašnji broj lansiranja nije predstavljao veliki problem, ali bi realizacija ovog projekta mogla da ugrozi „decenije napora za zaštitu ozonskog omotača“.

Rizik za životnu sredinu predstavljaju i sami sateliti, smatra Revel. Oni se obično povlače iz upotrebe nakon pet godina, a prilikom ponovnog ulaska u atmosferu sagorijevaju.

„Pa atmosfera u suštini postaje krematorijum za satelite“, navodi ona, upozoravajući da još nije dovoljno poznato kako bi metali nastali njihovim sagorijevanjem uticali na klimu i ozonski omotač.

Dodatnu zabrinutost izaziva i sve veća količina svemirskog otpada. Astronom Majkl Braun sa Univerziteta Monaš u Melburnu u Australiji kaže za Science Media Center da bi realizacija projekta povećala broj aktivnih satelita u orbiti više od 50 puta.

„To znatno povećava rizik od sudara sa svemirskim otpadom, što bi moglo dovesti do Keslerovog sindroma, kaskade sudara koja bi mogla da učini nisku Zemljinu orbitu neupotrebljivom“, upozorava Braun.

Posljedice bi se mogle odraziti i na astronomska posmatranja, ali i na izgled noćnog neba. Sateliti projekta Starmind, opremljeni velikim solarnim panelima i sistemima za hlađenje, biće veći i teži od uobičajenih satelita.

Prema Isterovoj ocjeni, njihovo prisustvo moglo bi imati „razorne posljedice na brojna astronomska posmatranja“. Promjene bi bile vidljive i običnim posmatračima, kojima noćno nebo više ne bi izgledalo isto.

Revel smatra da je FCC samostalno donijela odluku sa globalnim posljedicama, pri čemu je, kako tvrdi, „ekološke brige odbacila kao van svoje nadležnosti“.

„Pitanje je ko je ovlašćen da gornju atmosferu štiti u opštem interesu od zagađenja raketama i satelitima?“, zaključuje ona.

(DW/MONDO)

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