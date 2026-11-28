Bivši lider Guangsi, Lan Tjanli, osuđen je na smrt zbog korupcije i primanja mita od 88 miliona dolara, uz odlaganje izvršenja kazne.

Izvor: Kurir/ Profimedia/Denys Kovtun

Kineski sud osudio je bivšeg lidera autonomne regije Guangsi na smrt zbog korupcije, ali je izvršenje kazne odloženo na dvije godine.

Lan Tjanli proglašen je krivim za primanje mita u velikim iznosima tokom obavljanja različitih funkcija u toj južnoj kineskoj regiji, u periodu od 2008. do 2025. godine, izvijestila je u petak državna televizija CCTV.

Zauzvrat je pomagao u dodjeli javnih poslova i imenovanju visokih zvaničnika, a ukupno je primio mito u vrijednosti od 88,2 miliona dolara, navodi se u izvještaju.

Narodni sud u Čangdeu, u centralnoj kineskoj provinciji Hunan, obrazložio je presudu velikim iznosima primljenog mita, kao i ozbiljnom štetom nanesenom državi i javnosti.

Kazna može biti preinačena u doživotni zatvor

Kao i u ranijim slučajevima, izvršenje smrtne kazne odloženo je na dvije godine. Nakon isteka tog perioda, kazna može biti preinačena u doživotni zatvor bez mogućnosti daljeg smanjenja, izvijestio je CCTV. Lanu su, takođe, oduzeti imovina i politička prava.

Kineski predsjednik i lider Komunističke partije Si Đinping već godinama sprovodi antikorupcijsku kampanju, koja, čini se, ponovo dobija na intenzitetu uoči partijskog kongresa planiranog za drugu polovinu 2027. godine.

Smrtne kazne za visoke zvaničnike Komunističke partije u Kini relativno su rijetke i uglavnom se izriču u posebno teškim slučajevima.

Nove istrage protiv visokih zvaničnika

Istražni organi zaduženi za borbu protiv korupcije gotovo svakodnevno saopštavaju da su pokrenuti novi postupci protiv državnih zvaničnika. Među posljednjim slučajevima je istraga protiv Čen Đininga, partijskog lidera Šangaja i člana moćnog Politbiroa Komunističke partije Kine.

Državni mediji prenijeli su da je osumnjičen za ozbiljno kršenje partijske discipline i zakona, ali nijesu objavili dodatne pojedinosti. Ovakve istrage često se završavaju podizanjem optužnica za korupciju.

(Index/MONDO)