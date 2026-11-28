Obilne snježne padavine izazvale su velike probleme u pojedinim dijelovima Njemačke, gdje su zabilježene stotine saobraćajnih nezgoda, prevrtanja kamiona i višesatne blokade puteva

Izvor: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP / Profimedia

Snijeg i poledica izazvali su brojne saobraćajne nezgode u Njemačkoj, posebno na području Bavarske, gdje su se kamioni prevrtali, a pojedine saobraćajnice bile zatvorene satima.

Policija u Gornjoj Bavarskoj evidentirala je više od 400 saobraćajnih nezgoda, prenosi njemački „Bild“.

Jedan od puteva bio je zatvoren nekoliko sati nakon što je sa kolovoza sletio kamion koji je prevozio 22 tone italijanske tjestenine.

Saobraćaj je bio obustavljen i na putu prema Mitenvaldu, gdje se nekoliko kamiona prevrnulo, onemogućivši prolaz vozilima za čišćenje snijega.

U blizini Iršenberga zabilježena je još jedna nezgoda u kojoj je učestvovao kamion.

Auto-put prema Austriji bio zatvoren

Policija i vatrogasci u Donjoj Bavarskoj intervenisali su u 80 slučajeva zbog problema izazvanih snijegom i ledom.

Zbog snježnih padavina bio je zatvoren i auto-put prema Austriji, a na snazi su bile i granične kontrole.

U Fisenu je automobil na klizavom kolovozu prešao u suprotnu saobraćajnu traku i direktno se sudario sa minibusom.

Putnik u automobilu zadobio je teške povrede glave, dok su dva vozača minibusa lakše povrijeđena.

Njemački mediji navode da je uzrok brojnih saobraćajnih nezgoda bila neadekvatna oprema vozila, budući da vozači nisu zamijenili gume.

(Mondo)