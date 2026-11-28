Prema sumnjama policije, on je početkom 2026. godine započeo izgradnju privremenog objekta površine oko 50 kvadratnih metara na obali rijeke Bojane, bez potrebnih dozvola i tehničke dokumentacije.

Izvor: MONDO

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala podnijeli su, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju, krivičnu prijavu protiv S. B. (25), zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno građenje objekta, čime je pričinjena materijalna šteta od oko 11.000 eura.

Prema sumnjama policije, on je početkom 2026. godine započeo izgradnju privremenog objekta površine oko 50 kvadratnih metara na obali rijeke Bojane, bez potrebnih dozvola i tehničke dokumentacije.

“Kako se sumnja, S.B. je navedeno krivično djelo počinio na način što je početkom 2026. godine započeo i izvodio građevinske radove na privremenom objektu, površine u osnovi oko 50 m², na obali rijeke Bojane, bez odobrenja nadležnog organa i potrebne tehničke dokumentacije iz člana 117 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata2, saopštila je Uprava policije (UP).

Kako se navodi, nelegalnom gradnjom pričinjena je šteta budžetu Opštine Ulcinj i Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom u ukupnom iznosu od oko 11.000 eura.

“Time je kako se sumnja, budžetu Opštine Ulcinj i Morskom dobru pričinio materijalnu štetu u iznosu od oko 11.000 eura”, saopštila je Uprava policije (UP).

Iz policije poručuju da će nastaviti aktivnosti usmjerene na otkrivanje i procesuiranje ekološkog kriminala, sa posebnim akcentom na nelegalnu gradnju i druge aktivnosti kojima se ugrožavaju životna sredina i prirodni resursi.

“Uprava policije će i u narednom periodu nastaviti sa intenzivnim aktivnostima na suzbijanju ekološkog kriminala na teritoriji cijele Crne Gore, sa posebnim fokusom na otkrivanje i procesuiranje nelegalne gradnje i drugih protivpravnih aktivnosti kojima se nanosi šteta životnoj sredini, prirodnim resursima i prostoru”, zaključuju u policiji.