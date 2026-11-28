Nikolija Jovanović oduševila je publiku na koncertu u Sava centru, dok je Relja Popović šokirao potezom tokom izvođenja hita 'Alkohola litar'.

Izvor: Instagram printscreen / stefancvija

Pjevačica Nikolija Jovanović održala je sinoć koncert za pamćenje u Sava centru, a atmosferu je do usijanja doveo izlazak njenog supruga, repera Relje Popovića. Međutim, dok su zajedno izvodili svoj veliki hit „Alkohola litar“, jedan potez poznatog izvođača šokirao je sve prisutne u dvorani.

Ovako je Nikolija izgledala na koncertu:

Naime, Relja je na samom početku pjesme iz sve snage bacio flašicu vode, i to pravo u pravcu pratećih vokala.

Srećom, flašica nikoga nije pogodila, a naša ekipa na licu mjesta uspjela je da zabilježi zatečene reakcije muzičara na bini, koji nijesu krili iznenađenje ovakvim potezom.

Pogledajte potez pevača:

Pogledajte 00:45 Relja bacio flašicu vode ka pratećim vokalima i umalo ih pogodio: Šok potez pevača ih ostavio bez teksta, evo kako su reagovali Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Nikolija zapjevala sa majkom

Pored Relje, na bini se našla i folk diva Vesna Zmijanac, koja je zapjevala sa svojom ćerkom, a publika ju je ispratila ogromnim aplauzom. Vesna se obratila prisutnima i istakla da je ponosna na ćerku, ali i da zna svega nekoliko njenih pjesama.

Pogledajte kako su njih dvije izgledale na bini:

Bonus video: