Iz Sindikalne organizacije ZHMP najoštrije su osudili ovaj incident, ističući da su zdravstveni radnici bili izloženi fizičkom i verbalnom nasilju tokom obavljanja svojih redovnih dužnosti.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sindikalna organizacija Zavoda za hitnu medicinsku pomoć (ZHMP) Crne Gore saopštila je da je u Rožajama juče došlo do napada na zdravstvene radnike, kada je pacijent u alkoholisanom stanju makazama nasrnuo na doktora i medicinske tehničare. Medicinsko osoblje uspjelo je da ga savlada, nakon čega je pozvana policija, prenose Vijesti.

Iz Sindikalne organizacije ZHMP najoštrije su osudili ovaj incident, ističući da su zdravstveni radnici bili izloženi fizičkom i verbalnom nasilju tokom obavljanja svojih redovnih dužnosti.

"Sindikalna organizacija Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore najoštrije osuđuje napad na ljekara i medicinske tehničare koji se dogodio juče u Rožajama, tokom obavljanja njihovih profesionalnih dužnosti, kada su bili izloženi fizičkom i verbalnom nasilju od strane lica u alkoholisanom stanju. Ovakvi incidenti predstavljaju nedopustiv čin nasilja nad zdravstvenim radnicima koji svakodnevno, često u izuzetno teškim i nepredvidivim okolnostima, ulažu svoje znanje, trud i profesionalnu odgovornost kako bi pružili neophodnu medicinsku pomoć onima kojima je potrebna", ističe se u saopštenju Sindikalne organizacije ZHMP.

Posebno su ukazali na zabrinjavajuću činjenicu da se ovakvi napadi dešavaju upravo u situacijama kada medicinsko osoblje pokušava da pruži pomoć pacijentima kojima je ona neophodna.

"Ovaj incident još jednom otvara ozbiljno pitanje bezbjednosti zaposlenih u hitnoj medicinskoj pomoći, kao i rizika kojima su izloženi prilikom svakodnevnog obavljanja svojih radnih zadataka. Zdravstveni radnici ne smiju biti izloženi prijetnjama, uvredama i fizičkim napadima dok obavljaju posao od kojeg zavise ljudski životi", piše u saopštenju.

Iz Sindikalne organizacije zatražili su reakciju nadležnih institucija, utvrđivanje odgovornosti za napad i konkretne mjere kojima bi se poboljšala bezbjednost zaposlenih u hitnoj medicinskoj pomoći.

"Pružanje medicinske pomoći ne smije podrazumijevati ugrožavanje sopstvene bezbjednosti. Solidarnost sa kolegama iz Rožaja i podrška svim zdravstvenim radnicima koji se svakodnevno suočavaju sa ovakvim rizicima", kazali su iz Sindikalne organizacije ZHMP.