Isplivali novi snimci iz stana Čede Jovanovića: Aca Kos ljubi pjevačice, među njima i jedna koju je varao muž (Video)

Aca Kos je ponovo napravio žurku u stanu u kojem živi sa bivšim političarem Čedom Jovanovićem, a ovog puta je imao i novu muzičku gošću

Izvor: Instagarm printscreen / coa_kos

Aca Kos je dva dana proslavljao 39. rođendan na slavlju upriličenom u stanu bivšeg političara Čede Jovanovića, u kojem već neko vrijeme žive zajedno.

Kosa i prijatelje je prve večeri zabavljala pjevačica Mina Kostić, da bi je već sutradan, nakon otvaranja poklona i snimka novog "Roleksa" koji je dobio od Jovanovića, ponovo ugostio.

Na snimcima koje je objavio na storiju vidimo da je organizovao reprizu svog rođendana, ali i da Minu Kostić nije ispuštao iz ruku.

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Pogledajte 01:00 Aca Kos ljubi Minu Kostić Izvor: Instagram/coa_kos Izvor: Instagram/coa_kos

Na drugom snimku vidimo da je slavljeniku došla i "sestra" kako ju je nazvao u opisu videa, a u pitanju je pjevačica Jelena Vučković, ćerka Goce Božinovske.

I nju je Kos, kao i Minu, ljubio i pjevao sa njom.

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Pogledajte 00:53 Aca Kos, Jelenu Vučković Izvor: Instagram/coa_kos Izvor: Instagram/coa_kos

Doživela preljubu, pa našla novog dečka

Pjevačica Jelena Vučković je nedavno otvorila dušu i bez ikakve zadrške govorila o svom razvodu, teškim odlukama i emocijama koje su je oblikovale. Krah braka je usledio nakon 13 godina kada je saznala da je muž vara.

"Tako je, razvodim se posle 13 godina braka. On je vodio dvostruki život, živeo sa drugom ženom tri godine, saznala sam sve. Sve sam njemu posvetila", pričala je ranije.

Jelena je sada u novoj vezi, a evo kako izgleda njen partner:

Čeda dovezao roditelje Ace Kosa na rođendan

Posebno emotivan trenutak proslave bio je dolazak roditelja Ace Kosa koji je organizovao Čedomir Jovanović.

Za njihov dolazak pobrinuo se Čeda, koji je poslao automobil po Acine roditelje kako bi udobno stigli na veselje. Čeda se na proslavi pojavio u opuštenom izdanju, bijeloj košulji sa šarenim slovima i farmerkama, a u jednom momentu bio je čak i bos, ne krijući bliskost s porodicom dok je srdačno grlio Acinog oca.