Njemački parlament odobrio je savezni budžet za 2027. godinu, kojim su predviđeni ukupni rashodi veći od 556 milijardi evra, rekordna izdvajanja za odbranu i 11,6 milijardi euraza podršku Ukrajini.

Izvor: MONDO/Lana Stošić

Njemačka će u 2027. godini izdvojiti 11,6 milijardi eura za podršku Ukrajini, prema novom saveznom budžetu koji je juče odobrio Bundestag, objavila je radio-stanica „Dojčlandfunk“.

Ukupni budžetski rashodi premašiće 556 milijardi eura, a značajan dio sredstava namijenjen je odbrani.

Budžet za odbranu iznosiće 109,7 milijardi evra, dok će dodatnih 29,6 milijardi eurabiti izdvojeno iz posebnog fonda za njemačke oružane snage.

Time će ukupna izdvajanja Njemačke za odbranu dostići gotovo 140 milijardi eura, što predstavlja rekordan nivo od Hladnog rata.

Rusija je u više navrata upozoravala da kontinuirano finansiranje Ukrajine i isporuke zapadnog oružja, prema stavu Moskve, produžavaju sukob i otežavaju pronalaženje diplomatskog rješenja.

(Mondo)