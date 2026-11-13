"Bio je maskiran u dostavljača hrane i lupao im na vrata": Drama u zgradi Čede Jovanovića i Ace Kosa, reagovala policija

Noćas je nepoznati muškarac, maskiran u dostavljača hrane, lupao na vrata stana u kojem žive Čedomir Jovanović i Aca Kos

Izvor: Instagram printscreen / budikraken

Prava drama odigrala se noćas u zgradi u kojoj žive političar Čedomir Jovanović i njegov prijatelj Aleksandar Kos.

Nepoznati muškarac, obučen kao dostavljač hrane, pojavio se na vratima njihovog stana oko jedan sat posle ponoći, a incident je, prema svjedočenju komšija, trajao duže od pola sata.

Prema riječima stanara, muškarac je iskoristio trenutak kada je radnik zadužen za čuvanje zgrade nakratko izašao, nakon čega se uputio ka stanu u kojem žive Jovanović i Kos.

Kako tvrde komšije, nije prestajao da viče, lupao je na vrata i zahtijevao da razgovara sa Čedomirom.

"Bilo je užasno. Usred noći neko je lupao i vikao ispred stana u kojem žive Čeda i Aca. Neko iz njihovog doma otvorio je vrata, nakon čega su počeli da se svađaju. Bilo je veoma neprijatno. Cijela zgrada je ustala da vidi šta se dešava. Čovjek koji nam čuva zgradu nakratko je izašao, a taj muškarac je očigledno to znao i čekao priliku da se popne do Jovanovićevog stana. Lično je tražio Čedomira i vikao iz sveg glasa. Sve je trajalo pola sata, možda i duže.Svi smo bili u panici jer se muškarac neprestano drao i vikao. Zahtijevao je da Čedomir napusti stan, vrijeđao je i njega i Kosa, ali i sve redom". ispričao je jedan od komšija.

Prema svjedočenju stanara, nepoznati muškarac svojim ponašanjem uznemirio je čitavu zgradu, a situacija je bila toliko neprijatna da su komšije izašle iz svojih stanova kako bi vidjele šta se događa.

Upravnik zgrade je slučaj prijavio policiji. Za sada nije poznato ko je muškarac koji je došao na vrata Jovanovićevog stana, zbog čega je tražio političara niti šta je prethodilo ovom incidentu.

Stanari su uznemireni zbog događaja koji se odigrao usred noći, a ostaje da nadležni utvrde sve okolnosti ovog incidenta.

(Kurir, MONDO)