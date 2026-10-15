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Noga u gipsu, a on se snima iz gepeka: Aca Kos se oglasio posle izlaska iz bolnice, evo ko mu pravi društvo (Video)

Noga u gipsu, a on se snima iz gepeka: Aca Kos se oglasio posle izlaska iz bolnice, evo ko mu pravi društvo (Video)

Autor Dragana Tomašević
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Aca Kos je pre nekoliko dana zadobio povredu zbog koje je završio u Urgentnom centru

Aca Kos se oglasio posle izlaska iz bolnice, evo ko mu pravi društvo Izvor: Instagarm printscreen / coa_kos

Aleksandar Aca Kos, prijatelj bivšeg političara Čedomira Jovanovića, pre nekoliko dana je zadobio povredu noge zbog koje je morao da bude zbrinut u Urgentnom centru.Kos se nakon ljekarske intervencije u bolnici, iz koje je objavio i snimak na mrežama, na kojem se vidi da je Jovanović uz njega i gura ga na bolničkom krevetu, Kos je otkrio i o kakvoj povredi je riječ:

"Imao sam povredu tetive, uradili su mi snimak, stavili gips, dali terapiju, sad je sve okej. Hvala svim ljudima u Urgentnom centru na brzoj reakciji".

Aleksandar se kasnije ponovo oglasio kako bi zahvalio svima na brizi i podršci, a sada objavio i video u kojem se vidi i da se lagano oporavlja i vraća svakodnevnim aktivnostima.

On je na Instagramu objavio snimak na kojem se vidi da je izveo ljubimce u šetnju, a potom okrenuo kameru ka sebi i pokazao nogu u gipsu. Kako bi smanjio opterećenje zbog povrede, Kos je sjedio s podignutom nogom i to u gepeku.

Pogledajte:

Pogledajte

00:23
Aca Kos šeta kučiće s nogom u gipsu
Izvor: Instagram/coa_kos
Izvor: Instagram/coa_kos

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Tagovi

aca kos Čeda Jovanović

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