Odluka Vrhovnog suda ima poseban značaj jer se njome detaljno razmatra pravna valjanost dokaza pribavljenih putem kriptovane komunikacione platforme SKY ECC, kao i njihova primjena u krivičnim postupcima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vrhovni sud Crne Gore odbio je kao neosnovanu žalbu branilaca Radoja Zvicera, Milana Vujotića i Igora Božovića, čime je potvrđeno ranije rješenje Vrhovnog državnog tužilaštva kojim nije prihvaćen njihov predlog za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti protiv pravosnažnih presuda Višeg i Apelacionog suda u Podgorici, prenosi CdM.

Odluka Vrhovnog suda ima poseban značaj jer se njome detaljno razmatra pravna valjanost dokaza pribavljenih putem kriptovane komunikacione platforme SKY ECC, kao i njihova primjena u krivičnim postupcima.

“Odluka je od načelnog značaja jer se Vrhovni sud, polazeći od Ustava Crne Gore, Evropske konvencije o ljudskim pravima i prakse Evropskog suda za ljudska prava, detaljno izjasnio o zakonitosti i upotrebi dokaza pribavljenih putem kriptovane platforme SKY ECC”, saopšteno je iz ovog suda.

U obrazloženju odluke navedeno je da Vrhovni sud nije ponovo razmatrao pitanje krivice okrivljenih niti činjenice utvrđene pravosnažnim presudama. Ipak, sudije su se suštinski bavile najvažnijim prigovorima odbrane koji su se odnosili na navodno kršenje ustavnih i prava garantovanih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

“Zakonitost SKY ECC dokaza Sud je cijenio na više nivoa, pri čemu su procesne radnje koje je preduzeo francuski pravosudni organ, na osnovu ustavnosudskih odluka, cijenjene prema pravu države u kojoj su preduzete. Postupanje crnogorskih organa u postupku međunarodne pravne pomoći Sud je ocijenio saglasnim načelima domaćeg pravnog sistema, Ustava i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava”, navodi se.

Razmatrajući način na koji je dokazni materijal dostavljen Crnoj Gori, Vrhovni sud je ukazao da domaći Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima ne daje različit dokazni značaj materijalu prikupljenom nakon upućivanja zamolnice i dokazima koje je zamoljena država zakonito prikupila prije njenog prijema.

Kako je objašnjeno, mogućnost dostavljanja već postojećih dokaza predviđena je Evropskom konvencijom o međusobnom pružanju pravne pomoći, koja ima prednost u odnosu na zakon, u skladu sa Ustavom Crne Gore.

“Vrhovni sud je potvrdio i dopunio stav Apelacionog suda Crne Gore da SKY ECC podaci predstavljaju isprave u elektronskom obliku, pojašnjavajući da izdvajanje i dostavljanje elektronskih podataka po zamolnici funkcionalno odgovara dokaznoj radnji predviđenoj Zakonikom o krivičnom postupku”, dodaje se.

Sud je, takođe, utvrdio da su komunikacije u Francuskoj prvobitno prikupljane na osnovu odluka tamošnjih sudova i pod njihovim nadzorom. Riječ je o postupku koji je po svojoj prirodi sličan mjerama tajnog nadzora, a primijenjen je za krivična djela za koja takve mjere predviđa i crnogorsko zakonodavstvo, prenosi CdM.

Na taj način, prema ocjeni Vrhovnog suda, nije zaobiđena obavezna sudska kontrola, već je ona sprovedena pred nadležnim pravosudnim organima države u kojoj su podaci prikupljeni.

“Vrhovni sud je ocijenio da povjerljivost tehničke metode kojom su podaci pribavljeni sama po sebi ne čini dokaz nedopuštenim. Odlučno je da li je ograničenje uvida odbrane u tehničku metodu uravnoteženo drugim garancijama, koje u konkretnom slučaju obuhvataju sudsko odobrenje mjere, propisno zapečaćen elektronski nosač podataka i zapisnik, mogućnost osporavanja sadržine komunikacija, kao i njihovu potvrdu drugim, nezavisno pribavljenim dokazima”, ističe se u saopštenju.

Jedan od važnih zaključaka odnosi se i na autentičnost elektronskih dokaza. Vrhovni sud je naglasio da teret dokazivanja njihove vjerodostojnosti ne može biti prebačen na odbranu, već je obaveza suda da provjeri svaku konkretnu i ozbiljnu sumnju u integritet podataka.

Međutim, kako se navodi, samo postojanje teorijske mogućnosti da su podaci mogli biti izmijenjeni ili manipulisani nije dovoljno da bi se oni proglasili nezakonitim dokazima, ukoliko ne postoje konkretni pokazatelji da je do takve manipulacije zaista došlo.

“Sud je konstatovao da zaključci o krivici okrivljenih nijesu zasnovani na samoj upotrebi kriptovane aplikacije, već na konkretnoj sadržini komunikacija, povezanoj sa drugim, nezavisno pribavljenim dokazima”, dodaje se.

Vrhovni sud se osvrnuo i na razliku između razmjene operativnih policijskih informacija putem Europola i dostavljanja dokaznog materijala kroz postupak međunarodne pravne pomoći. Prema ocjeni suda, ograničenja koja se odnose na policijsku razmjenu informacija ne predstavljaju prepreku da pravosudni organi, u skladu sa zakonom, naknadno dostave iste komunikacije kao dokaze u krivičnom postupku.

Takav materijal može se koristiti i u drugim krivičnim predmetima, osim u slučaju da je država koja ga je dostavila izričito zabranila takvu upotrebu.

“Ocjenjujući navode odbrane koji se odnose na načelo specijaliteta kod izručenja, Vrhovni sud je pojasnio da ovo načelo štiti ličnu slobodu izručenog lica, ali ne sprječava organe gonjenja da prije proširenja izručenja prikupljaju dokaze, što je pretpostavka za podnošenje valjanog zahtjeva za proširenje izručenja”, navodi se.

U dijelu koji se odnosi na teritorijalnu primjenu krivičnog zakonodavstva, Vrhovni sud je zauzeo stav da se crnogorski zakoni mogu primijeniti na sve saizvršioce ukoliko je makar jedan od njih na teritoriji Crne Gore preduzeo radnju kojom je značajno doprinio izvršenju krivičnog djela, prenosi CdM.

Takođe je pojašnjeno da suđenje u odsustvu ne predstavlja prepreku za utvrđivanje nadležnosti crnogorskih sudova, imajući u vidu da zakon osuđenim licima garantuje pravo da traže ponavljanje postupka.

Nakon razmatranja svih prigovora odbrane, Vrhovni sud je zaključio da je Vrhovno državno tužilaštvo pravilno postupilo kada je odbilo predlog za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti, jer nijesu utvrđeni zakonski razlozi za njegovo podnošenje.