O'Nil je pozdravio Avdiju na hebrejskom, ističući njegov put od Makabija do NBA, gdje je postao ključni igrač Portlanda.

Izvor: Screenshot/Youtube/@HoopScope12/@TODAY

Šekil O'Nil se obratio Deniju Avdiji na hebrejskom jeziku i tako iznenadio izraelskog košarkaša tokom intervjua za ESPN. Legendarni centar iskoristio je priliku poslije pobjede Portlanda nad San Antoniom (116:111) da pozdravi Avdiju na maternjem jeziku, što je izmamilo osmijeh na lice košarkaša čiji je otac nekad bio kapiten Crvene zvezde. Nije ovo prvi put da O'Nil na maternjem jeziku sagovornika pozdravlja igrače.

"Šalom, baruh Hašem", rekao je O'Nil, što u prevodu sa hebrejskog znači "Zdravo, hvala Bogu". Avdija mu je uz osmijeh odgovorio: "Šalom".

Četvorostruki NBA šampion potom je razgovarao sa izraelskim košarkašem o njegovom putu do najjače lige na svijetu. Avdija je karijeru započeo u Makabiju iz Tel Aviva, a potom je četiri sezone proveo u Vašingtonu, prije nego što je trejdovan u Portland. U novom timu izrastao je u jednog od najvažnijih igrača, a trenutno je i njegov najbolji strelac - prosječno bilježi 24,9 poena, 6,5 skokova i 6,2 podeljene lopte.

O'Nil ga je upitao kako se osjećao u periodu kada nije dobijao prihvatanje kakvo je želio, a zatim dobio priliku u novoj sredini i pokazao koliko može. "Jednostavno vjerujem u sebe. Radim u teretani, trudim se, dobar sam saigrač i želim da pobjeđujem - to mi je najvažnije", odgovorio je Avdija.

O'Nil i ranije pokazivao da zna hebrejski

Ovo nije prvi put da je legendarni centar pokazao poznavanje hebrejskog jezika. U avgustu 2024. poslao je video-poruku izraelskoj djeci koja su boravila u letnjem kampu "Timberlejn" u Kanadi. "Kamp Timberlejn! Zdravo! Šalom! Ovdje Šekil O'Nil", poručio je tada u snimku koji je kamp objavio na Instagramu, a potom obrisao. "Samo sam želio da vam se javim i kažem da vas volim."

O'Nil je poruku završio sa nekoliko pozdrava na hebrejskom: "Šalom", "Baruh Hašem", "L'šana tova", što znači "Srećna Nova godina", i "Šabat šalom", tradicionalnim pozdravom kojim se nekome želi miran šabat.

Nekadašnji košarkaš govorio je i o svom dugogodišnjem finansijskom savjetniku jevrejskog porijekla Lesteru Knispelu, kome pripisuje velike zasluge za sređivanje finansija. O'Nil je svojevremeno otkrio da je prije početka NBA karijere upao u dugove, ali da mu je Knispel pomogao da se finansijski stabilizuje. U intervjuu iz 2015. prisetio se kako ga je savjetnik pridobio svojim prijedlogom, pa mu je rekao: "Šalom, baruh Hašem, idem sa vama, gospodine".